La URV rep 100.000 € per un estudi sobre compostos vegetals que milloren la salut dels animals

El projecte del grup NuMeH estudia molècules vegetals amb potencial per afavorir la funció cerebral i obre la porta a aplicacions en salut humana

El grup de recerca NuMeH de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha rebut 100.000 euros per desenvolupar un projecte que estudia l’efecte de compostos vegetals sobre la funció cerebral i la salut cognitiva dels animals de companyia. La iniciativa, finançada pels ajuts Nuclis d’ACCIÓ i gestionada per la Fundació URV, es farà en col·laboració amb l’empresa Biotech Tricopharming Research SL i obre la porta a aplicacions nutricionals i terapèutiques també en humans.

L’objectiu del projecte és identificar i descriure molècules bioactives derivades de plantes que tinguin potencial per millorar la funció cognitiva i el benestar cerebral en animals. Aquesta línia de treball s’emmarca en l’interès cada cop més elevat per oferir solucions nutricionals més saludables i basades en l’evidència científica i, a mig termini, els resultats podrien tenir també implicacions rellevants per a la salut cognitiva humana, segons l’equip investigador. Això obre noves oportunitats en l’àmbit de l’alimentació nutricèutica i de la nutrició funcional, àrees en expansió que busquen compaginar alimentació i prevenció en salut.

A través d’aquest projecte col·laboratiu, NuMeH i Biotech Tricopharming Research SL, combinaran la seva expertesa en nutrició, neurociència i farmacologia per aprofundir en els mecanismes que connecten l’alimentació amb la funció cognitiva. Amb aquesta iniciativa, ambdues organitzacions volen reforçar el seu compromís amb la innovació científica, la sostenibilitat i la millora del benestar animal, i contribuir al desenvolupament de noves estratègies nutricionals basades en dades científiques sòlides.

Els projectes Nuclis, impulsats per ACCIÓ, són ajuts competitius que donen suport a iniciatives d’R+D amb un fort component tecnològic i un alt potencial d’impacte empresarial. Promouen la col·laboració entre empreses i centres de recerca per desenvolupar solucions innovadores amb aplicació real al mercat.

