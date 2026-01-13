NETEJA
Nova taxa de residus: reduccions per a famílies nombroses, monoparentals i en risc d'exclusió social
L’ordenança fiscal amplia els supòsits de bonificació i fixa noves condicions per a l’any 2026
L’Ajuntament de Tarragona ha actualitzat l’ordenança fiscal de la taxa de residus per ampliar els col·lectius que poden beneficiar-se de reduccions a partir d’aquest 2026, incorporant-hi les famílies nombroses, les monoparentals i les persones en risc d’exclusió residencial, a més dels supòsits ja existents.
La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, ha subratllat que, «fins ara la normativa permetia una reducció de 50 euros a persones en risc d’exclusió social, ara ampliem els supòsits també al risc d’exclusió residencial, i a famílies nombroses i monoparentals amb determinades condicions especials». L’objectiu, assegura la consellera, és «alleugerir la càrrega impositiva en aquelles famílies més vulnerables i amb menor capacitat econòmica. A més, s’ha simplificat la tramitació per tal d’arribar a més beneficiaris i beneficiàries».
Tarifa social de la taxa de residus
La tarifa social de la taxa de residus per a l’any 2026 inclou diversos col·lectius que podran beneficiar-se de reduccions. Les persones en risc d’exclusió social que acreditin haver percebut la renda garantida de ciutadania (RGC) o l’ingrés mínim vital (IMV) l’any anterior tindran una quota única de 50 euros. També es preveu una reducció del 30% per a persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial que siguin beneficiàries del Fons Social d’EMATSA per al pagament de la factura de l’aigua.
A més, les famílies nombroses amb bonificació de l’IBI rebran automàticament una reducció equivalent a la que ja tenen en aquest impost, i les famílies monoparentals de categoria especial amb un valor cadastral de l’habitatge inferior a 100.000 euros tindran una rebaixa en funció d’aquest valor. Les sol·licituds per aplicar aquestes reduccions per al 2026 es poden presentar fins al 30 d’abril; les que es registrin després s’aplicaran a l’exercici següent.
L'aplicació de les reduccions per a l’any 2026 es podrà sol·licitar fins al dia 30 d’abril. Les sol·licituds posteriors al 30 d’abril s’aplicaran al següent exercici. La sol·licitud s’ha de presentar a les oficines de l’OMAC o a través de la Seu electrònica.
Reducció de la taxa amb l’ús de la deixalleria fixa i mòbil
L’any passat es va activar una reducció de fins a 12 euros a la taxa si s’utilitzava la deixalleria fixa un mínim de tres vegades l’any. Els requisits que calia complir eren com a mínim entrar un residu voluminós i dos de tipus diferents, però de més impacte ambiental com poden ser pintures, piles, petits aparells domèstics, entre d’altres. Aquest any, a més, també s’incorpora la reducció per l’ús de la deixalleria mòbil.