POLÍTICA
Els edificis que es comprin per tempteig i retracte a Tarragona es destinaran a lloguer social
Es tracta d'un pacte entre els comuns i el PSC. A més, ECP celebra que hi hagi en marxa un miler d'habitatges de protecció oficial en construcció a la ciutat
El govern de Tarragona (PSC) i el grup municipal d'En Comú Podem han arribat a un acord pel qual tots els edificis que l'ajuntament compri per la via de tempteig i retracte es destinin íntegrament a fer habitatges de lloguer social.
El portaveu dels progressistes, Jordi Collado, ha apuntat que aquest dimarts s'ha signat l'adquisició d'un edifici, que se suma a uns altres dos que s'han comprat recentment i que conjuntament suposen una trentena de pisos. Segons les estimacions del Pla Local d'Habitatge exposades per Collado, a Tarragona caldrien uns 1.500 pisos de lloguer social per satisfer la demanda, i ha celebrat que entre els que ja disposa el consistori i els que hi ha projectats per construir, el 2028 s'arribaria al miler.
Entre els projectats hi ha els 192 que l'ajuntament està construint al barri del PP10, que se sumen als que la Generalitat pensa aixecar en diferents ubicacions de la ciutat en solars cedits pel consistori i a altres impulsats directament per l'administració local. «S'estan abocant recursos i crec que s'està fent feina a tots els nivells; hem d'aconseguir que això qualli», ha manifestat Collado, en el marc d'un esmorzar informatiu amb la premsa.
Des dels comuns creuen que la gestió d'aquests habitatges s'ha de fer des de l'empresa municipal Smhausa i consideren que hi ha capacitat perquè sigui així. Així mateix, ha criticat que «l'Agència Catalana de l'Habitatge porta quinze anys adormida, sense fer res i sense que ningú esperi res d'ella». En aquest sentit ha lamentat l'estat de deixadesa d'alguns edificis propietat de la Generalitat, com les Cases de Colors del barri de Campclar. «No podem deixar en mans de promotors privats l'organització de la ciutat», ha destacat.
En aquest context, el portaveu municipal dels comuns ha destacat que aquest any ha de ser clau per a la redacció del POUM. No obstant, ha pronosticat que els terminis que dona el govern municipal «no es compliran»: «creiem que serà més cap al segon trimestre que al primer, perquè encara no hem tingut accés als documents clau». Respecte el contingut del POUM, Collado no marca línies vermelles, si bé posa el focus en mesures relacionades amb l'habitatge, com que un 50% dels pisos de nova construcció siguin de protecció oficial, i amb el medi ambient, com la protecció de l'anella verda o la creació d'un parc agrari.