HABITATGE
El preu del lloguer a Tarragona va pujar un 16,77% el 2025, segons Pisos.com
En el conjunt de Catalunya, l'increment interanual del lloguer va ser del 14,78%
El preu de l'habitatge de lloguer a la ciutat de Tarragona va pujar un 16,77% entre desembre de 2024 i desembre de 2025, segons dades publicades aquest dimarts pel portal immobiliari Pisos.com. En el conjunt de Catalunya, l'increment interanual del lloguer va ser del 14,78%, impulsat per un creixement de Tarragona.
A Barcelona. el lloguer va pujar un 2,07% mentre que a Girona i Lleida, en canvi, el cost de l'arrendament d'un habitatge va caure un 10,55% i un 10,58%, respectivament.
A la resta d'Espanya, Sevilla va registrar el 2025 una pujada del 35,5% dels lloguers i Madrid del 20,42%, mentre que a Huelva van baixar un 18,16 %, a Palència un 17,85% i a Zamora un 12,36%, segons el portal immobiliari.
En valors absoluts, Barcelona va ser la capital amb un lloguer més elevat, de 30,12 euros per metre quadrat, seguida de Madrid (29,59 euros), Sant Sebastià (21,37 euros) i Palma (19,39 euros).
«La cerca d'un habitatge de lloguer que estigui raonablement ajustada al salari de l'inquilí mitjà i situada a la zona on desenvolupa la seva vida quotidiana s'ha convertit en un procés complex, frustrant i, en molts casos, descoratjador», ha assenyalat en un comunicat el director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font.
Al mateix temps, «la percepció dels propietaris respecte a la rendibilitat del lloguer ha patit canvis», ha afegit.
«Encara que sobre el paper alguns propietaris continuen obtenint beneficis superiors a altres productes financers, la rendibilitat real aparent ha caigut si es consideren factors com els costos de manteniment, la fiscalitat cada vegada més exigent i, en alguns casos, la morositat o l'impagament», ha indicat.