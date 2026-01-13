MOBILITAT
El PP adverteix que l’aparcament de l’estació del Camp de Tarragona és temporal
La diputada Vedrina recorda la seva pressió al Govern espanyol per impulsar una infraestructura clau per a la seguretat
El Partit Popular de Tarragona ha avisat que el nou aparcament de l’estació del Camp de Tarragona no és definitiu i que té caràcter provisional. La diputada Elisa Vedrina ha recordat que el PP va pressionar el Govern d’Espanya per desencallar les obres d’aquesta infraestructura, que consideren essencial per garantir la seguretat de totes les persones usuàries de l’estació.
Des de l’estació del Camp aquest dimarts, Vedrina ha criticat que el Ministeri destini recursos públics per un aparcament que no serà permanent. «No sabem quant durarà, però temem que no serà per molt de temps. La província no mereix el tracte que ens sotmet el Govern de Pedro Sánchez», ha lamentat la diputada.
La diputada, tot i celebrar que els cotxes ara no hagin d’aparcar al voral de la carretera, ha denunciat la improvisació de les administracions a l’hora d’assignar els recursos públics que han de finançar els serveis que necessita la província.
Els populars van registrar preguntes fa un any al Congrés per tal de pressionar la represa de les obres «perquè cada administració culpava a la del costat per un tema de llicències, quan la situació era ben clara». «Des del PP defensem la planificació, la gestió eficaç i eficient dels serveis públics i la cura i la millora de tots els recursos públics», ha conclòs Vedrina.