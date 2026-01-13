PATRIMONI
La Generalitat invertirà 2,1 milions d'euros en la museografia de la Necròpolis
Les obres de rehabilitació integral del museui el jaciment continuen mentre s’estudia quan reobrir l’espai
La Generalitat de Catalunya invertirà 2,1 milions d’euros en la museografia de la Necròpolis de Tarragona. Així ho confirmen fonts del Departament de Cultura al Diari Més. L’aportació del govern autonòmic permetrà donar un nou impuls a un dels aspectes més rellevants de tota la rehabilitació de l’espai. Uns treballs que van arrencar l’any passat.
La nova proposta museogràfica, que anirà a l’edifici central del recinte, dividirà l’exposició en tres espais diferenciats: la gran sala central, que vol ser un viatge als anys 20 i 30 del segle XX i al context de descoberta i excavació de la Necròpolis; la sala perimetral, que endinsarà els visitants en la història de la Tàrraco fora muralles i els rituals de la mort; i la planta soterrani, on es conserva part del jaciment de la Necròpolis. La nova exposició retrà també homenatge a la museografia original dels anys 30 impulsada per Joan Serra i Vilaró. Així, la sala central vol recrear l’aspecte de la sala en el moment de la seva inauguració, amb el retorn també a aquest espai d’una de les peces icòniques: la Nina d’Ivori. La seva execució haurà d’esperar, però, a la finalització de les fases 2 i 3 d’obra civil.
Més enllà, la Necròpolis viu un gran moment de transformació. El projecte de rehabilitació, redactat el 2023 per la UTE Urbana Strata, format per Pau Jansà, Genís Boix, Amàlia Jansà, Andreu Pont, Manuel Prieto i Eduard Polo, amb un cost de 293.125 euros, engloba nombroses actuacions. Entre les ja executades destaca la renovació completa de les cobertes de l’edifici del museu, una obra finalitzada entre 2024 i 2025 amb una inversió de 620.333 euros.
Diferents obres
Actualment, hi ha diverses obres en execució simultània. A més de la rehabilitació del museu i l’entorn, s’estan reconstruint i reparant les voltes de protecció del jaciment arqueològic, amb un pressupost d’1,3 milions d’euros. També s’està rehabilitant l’antiga nau Motors, situada a la finca de l’antiga Fàbrica de Tabacs i adjacent a la Necròpolis, amb una inversió de 614.985 euros. Paral·lelament, s’està ampliant el mòdul de serveis i es crearà un lapidari cobert, una actuació que actualment es troba en procés de licitació amb un import previst de 288.263 euros.
Un dels canvis més importants seran als jardins, que, segons el projecte, es convertiran en un parc públic obert a la ciutat. D’aquesta forma, part de l’espai enjardinat, un cop rehabilitat, passarà a ser d’accés gratuït durant l’horari d’obertura de la Necròpolis, mentre que el museu i el jaciment requeriran la compra d’entrada.
Obrir més espai a la ciutat
Per tal d’obrir més l’espai a la ciutat, a més, la rehabilitació preveu la construcció de talussos que permetin salvar l’alçada entre el passeig de la Independència i el jaciment i fer més amable l’accés a l’espai. El projecte també aposta perquè la Necròpolis de Tàrraco recuperi el seu accés original, per la gran escalinata del passeig de la Independència. Una altra de les novetats serà l’ampliació del mòdul de serveis situat a l’avinguda Ramón y Cajal. Aquest espai es farà créixer per tal d’acollir una nova recepció de visitants i botiga, una sala polivalent i banys. A més, el mòdul s’ampliarà en forma de galeria porticada que també permetrà ampliar l’espai de vorera a l’avinguda Ramón y Cajal.
Reobertura per decidir
Una de les incògnites encara per resoldre és quan reobrirà l’espai. Serà una decisió de la nova directora, Elena Juncosa, que també dependrà del calendari de les següents fases un cop acabada l’obra civil ara en execució i la possibilitat, o no, de plantejar una reobertura parcial del jaciment mentre es produeix la nova museografia. La majoria d’intervencions haurien d’estar acabades aquest estiu. Amb tot, un cop acabats tots els treballs, que suposaran una inversió d’uns 9 milions d’euros, la Necròpolis lluirà totalment renovada. Així, s’espera donar un revulsiu al patrimoni de la Part Baixa de la ciutat i als recorreguts històrics i turístics, massa concentrats a la Part Alta. La Necròpolis està declarada Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO dins del conjunt arqueològic de Tàrraco.