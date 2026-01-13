SOLIDARITAT
Deu minuts que salven tres vides
El CAP Jaume I de Tarragona es convertia ahir en un dels punts de donació de la Marató de Donants de Sang de Catalunya
«Soc conscient que algun dia em pot tocar a mi. Puc patir un accident, necessitar una operació… Per això és molt important que tothom qui pugui col·labori», explicava Mercedes Guardia, estirada en una de les lliteres habilitades temporalment a la sala d’espera del CAP Jaume I de Tarragona.
El centre sanitari es va convertir ahir a la tarda en un punt de donació de sang en el marc de la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Aquesta setmana, la campanya surt del seu espai habitual a l’Hospital Universitari Joan XXIII per apropar-se encara més a la ciutadania, amb dues noves ubicacions.
«He vingut amb la meva cunyada, que és qui m’ha avisat de la iniciativa», comentava Guardia, que donava sang per segona vegada, motivada per l’exemple familiar. «El meu marit i la meva filla també són donants. Tots són molt solidaris, així que havia de sumar-m’hi», assegurava. En Manuel Micheletti, en canvi, és més veterà. «Ja és la sisena o la setena vegada, no ho tinc clar», explicava.
«Em sento molt satisfet després de donar sang perquè és una bona acció que puc fer directament, sense passar per tercers», apuntava. «Per mi sempre ha estat molt important, sobretot perquè he viscut de prop situacions de familiars que n’han necessitat», relatava. «Rebre el missatge que t’avisa que la teva sang s’està enviant a un hospital és un sentiment molt especial. A més, gairebé mai triga a arribar, i això et recorda com de necessària és», afegia.
Una necessitat que es fa encara més evident en aquestes dates. «Hem de recuperar les reserves després de l’impacte de les festes de Nadal», explicava Nina Unanyan, doctora del Banc de Sang i Teixits de Catalunya a la demarcació de Tarragona des de fa vint anys.
«És una època amb moltes operacions i necessitem aproximadament dues mil bosses de sang al dia. La sang caduca i no es pot fabricar; l’única manera de mantenir les reserves és amb la col·laboració ciutadana», deia.
«La gent respon molt bé a campanyes com aquesta», assegurava satisfeta. Tot i això, apuntava, des del Banc es pateix pel relleu generacional, ja que el perfil majoritari de donant se situa entre els 45 i els 70 anys.
«Fem molta promoció entre els joves, amb xarxes socials i xerrades a universitats. Al principi tenen una mica de por, però quan proven i veuen que són només deu minuts i que no costa res, molts repeteixen i es converteixen en donants habituals», afirmava.
La Marató de Donants de Sang de Catalunya s’allargarà fins al 17 de gener. A Tarragona, les donacions es poden fer a l’Hospital Universitari Joan XXIII i, com a novetat, també demà a l’escola El Miracle de 15 a 19 hores.