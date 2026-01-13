GASTRONOMIA
El bar de Tarragona amb les patates braves que més arrasen entre els clients
Un establiment que destaca per unes braves tradicionals elaborades amb producte de qualitat i dues salses a escollir
Tarragona és un referent gastronòmic. De fet, un dels espais que millor ho exemplifica és Merceria 34, un bar de tapes situat al centre històric de la ciutat, molt a prop de la catedral, al número 34 del carrer Merceria. El local s’ha fet un nom gràcies a una proposta que combina cuina tradicional, producte de qualitat i una mirada moderna, amb una carta que canvia segons la temporada i les idees de l’equip de cuina.
L’establiment ofereix una carta centrada en les tapes, amb una àmplia selecció de vins, cerveses, vermuts i caves, així com menús per a grups. Tot i que l’oferta vegetariana és limitada, els plats destaquen per les coccions lentes i el respecte per la tradició, sense renunciar a la creativitat, amb propostes com el pop amb kimchi o els calamars a la romana arrebossats en tempura.
Un dels plats més reconeguts del local són les patates braves, que es mantenen fidels a la recepta clàssica. Les patates es couen prèviament i després es fregeixen abans de servir-se, i es poden acompanyar de dues salses a escollir: la salsa espanyola tradicional o una escuma d’allioli. Aquesta aposta pel sabor de sempre és una de les claus que ha convertit Merceria 34 en un dels punts de referència del tapeig a Tarragona.