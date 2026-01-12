EQUIPAMENTS
Tarragona inicia les obres per a rehabilitar l’edifici del carrer Santiyán
La primera fase de les obres transformarà la planta baixa i primera, amb restauració de façanes i pati
Tarragona comença avui les obres de rehabilitació de l’edifici del carrer Santiyán, número 8, que acollirà la futura seu de l’equipament comunitari de la Part Baixa. El projecte arrenca amb la reforma del pati, la planta baixa i la primera planta, així com la restauració de les façanes, amb l’objectiu de transformar un edifici històric en un espai funcional per a activitats sociocomunitàries i culturals.
El conseller d’Urbanisme, Nacho García, ha destacat que «aquesta primera fase és el punt de partida de la transformació de la Part Baixa, prevista dins del Pla de Barris, per donar resposta a les necessitats del barri».
Aquestes obres permetran crear un auditori a la planta baixa i així com 5 mòduls aptes per a reunions, entitats i activitats sociocomunitàries i culturals del barri. A la planta primera, es crearan amb el mateix propòsit, 6 mòduls més. A partir d’avui comencen els 4 mesos de treball que es preveuen per aquest projecte, que té un pressupost de 449.925,55 euros (IVA inclòs).
Santiyán, l’equipament sociocomunitari de la Part Baixa
Les obres que s’inicien aquesta setmana són la primera fase de la rehabilitació integral de l’equipament sociocomunitari de Santiyán. Aviat, en el marc del Pla de Barris de la Part Baixa, es durà a terme la segona fase de la rehabilitació que preveu actuar sobre les plantes segona i tercera creant 13 mòduls adaptables com a sales de formació, tallers, espai de trobada, etc. L’edifici disposarà de mitjans audiovisuals, serveis TIC i sistemes i equips d’eficiència energètica.
Amb la rehabilitació integral de l’edifici, es crearà un equipament per desenvolupar accions sociocomunitàries per la gent i les entitats del barri, una de les reclamacions històriques de la Part Baixa. La segona fase té un pressupost de 950.000 euros i està previst que durant el 2027 es redacti el projecte i el 2028 es puguin executar les obres.
L’edifici situat al carrer Santiyán data del segle XIX i té una superfície total d’uns 2.000 m2. Va ser creat com un convent annex a l’església de Sant Nicolau de Bari. Al segle XX i fins a la dècada dels 60 va ser escola religiosa i més tard, caserna de la policia.