EDIFICIS PÚBLICS
El Mercat del Fòrum reobrirà l'any vinent com un espai multifuncional
La intenció del consistori és rehabilitar l'equipament perquè s’obri pels tres costats com una llotja
El Mercat del Fòrum s’espera reobrir el 2027, després de dues dècades tancat. El projecte s’està treballant des de l’empresa pública de Mercats Tarragona, qui ha fet diverses passes endavant els últims mesos perquè l’edifici torni a cobrar vida. El més important és el projecte bàsic, que es va encarregar a l’estudi d’arquitectura Lligams, concretament a Amalia Jansà, i a Maria Rius. La línia que marquen les dues arquitectes és la de recuperar l’immoble, construït el 1864, com si fos una llotja multifuncional, oberta al seu entorn per tres bandes i que pugui albergar diferents activitats, totes relacionades amb la gastronomia del país.
D’aquesta manera, l’edifici que actualment limita les dues places quedarà integrat en una «sola plataforma urbana», activant l’entorn amb usos gastronòmics i culturals, s’explica al projecte, al qual ha tingut accés el Diari Més.
Explicar la història amb el menjar
Així, des de Mercats es remarca una idea primordial en el projecte: «Explicarem la història de la ciutat amb el menjar». La voluntat és posar en valor els productes del territori com des de l’oli i el vi fins als fruits secs. «Serà un espai on comprar, fer presentacions de llibres gastronòmics, diferents tasts o showcookings si ve algun cuiner», indiquen fonts de la companyia pública.
En aquest sentit, el projecte encarregat marca quatre possibles escenes per encabir aquest plantejament a l’edifici. Primera, es preveu la possibilitat d’implantar un mercat ambulant a l’interior del vell mercat. Per fer-ho, es se situaran quatre punts mòbils de venda de producte, materialitzats en quatre parades desmuntable executades amb elements lleugers, en gran part tèxtils, fàcilment desmuntables. Segona, un espai de tast per poder dur a terme accions gastronòmiques de trobada i debat. Tercera, com a terrassa de bar i quarta com a auditori, per a dur-hi a terme concerts acústics de dimensions reduïdes o actes culturals amb una assistència moderada.
Per la ciutadania
«No serà un producte orientat cap al turisme, sinó un producte orientat cap a la ciutadania perquè el que volem és posar en valor els productes de proximitat», deixa clar Montse Adan, presidenta de Mercats i consellera de Comerç. «Ens ajudarà sobretot a donar la importància a la gastronomia, que en aquest món cada vegada més global, ha de ser una de les fites més importants per cada territori. Per a nosaltres, la gastronomia realment és identitat i és un dels valors afegits que tenim a Tarragona», afegeix Adan.
Materials recuperats
Més enllà, un dels aspectes més singulars del projecte és la recuperació de materials del propi mercat. S’ha dut a terme un inventari de totes les peces de marbre que configuren el mobiliari obsolet de l’edifici, seguint la tradició tarragonina de recuperar pedres antigues per a les obres. Aquest material es reutilitzarà per dotar l’espai d’un caràcter propi, vinculat a la dinàmica recicladora de la ciutat.
Nova façana
Per últim, un dels canvis plantejats pel document redactat per les arquitectes és establir una nova façana interior, ja que el quart costat «ha d’adaptar-se a la seva nova condició». Es buscarà una estètica «netament contemporània que harmonitza amb l’arquitectura històrica a través de la relació entre les geometries pures i les proporcions dels nous buits».
Amb tot, des de Mercats ja s’han fet treballs a l’edifici, que tenia un seguit de patologies pròpies de la falta de manteniment, com ara despreniments de materials a les parts baixes dels murs causades per les humitats. S’ha reforçat el sostre i s’han dut a terme tasques d’enderroc d’elements que no eren propis del mercat. Així, es preveu poder acabar licitant el projecte executiu aviat per després encarregar les obres, que suposarien una inversió de prop del milió d’euros.
Junts: «De paraules a diners»
Aquest projecte de rehabilitació del Mercat del Fòrum s’ha pactat entre el Partit Socialista i Junts. Des de l’organització independentista es destaca que és una iniciativa «pels veïns». «Després de gairebé vint anys tancat, el Mercat torna a ser una realitat gràcies a Junts. Hem passat de paraules a diners. En total, ara ja hi ha 700.000 euros per fer-lo realitat. La Part Alta necessita vida cada dia», expressa Jordi Sendra, portaveu del grup municipal.