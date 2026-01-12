ECONOMIA
Les protestes dels pagesos han causat que el trànsit de camions al Port hagi disminuït un 88%
Els concentrats han donat per finalitzades les protestes i han aixecat el bloqueig al principal punt d’entrada i sortida del recinte portuari
El Port de Tarragona ha començat a recuperar la normalitat aquest matí de dilluns després que els pagesos hagin aixecat el tall als accessos al recinte portuari. L'A-27 ha recuperat la normalitat després de la finalització de les protestes dels pagesos. Els tractors i altres vehicles participants en la mobilització estan organitzant-se en columnes per a retornar, amb l’acompanyament dels Mossos d’Esquadra, a les seves comarques d’origen.
Segons expliquen des del Port de Tarragona, el bloqueig als accessos ha ocasionat afectacions en el funcionament de logística portuària, principalment pel que fa al trànsit de camions. Les protestes han arribat a causar una disminució del 88% en la xifra de camions que han entrat o sortit del Port, respecte al mateix dia de l’any anterior, durant les jornades laborables. Durant el cap de setmana l’afectació ha estat molt menor, ja que l’activitat logística al Port és molt més baixa.
En aquest sentit, el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha expressat que «des del respecte al dret de protesta del col·lectiu, ens preocupen les afectacions econòmiques que aquest tipus d’accions generen a les empreses que operen al Port de Tarragona i a tots les empreses i persones de la cadena de subministrament que en depenen, especialment si s’allarguen en el temps». Alhora ha valorat «positivament que les accions de les organitzacions de pagesos s'hagin desenvolupat sense incidents i que les protesta s'hagi acabat avui dilluns per tal que el funcionament de la cadena logística torni a la normalitat».
Des del Port recorden que l’accés ordinari a les instal·lacions portuàries s’ha d’efectuar per l’A-27 i preguen als vehicles que no utilitzin accessos alternatius.