SEGURETAT
La Guàrdia Urbana controlarà la velocitat dels patinets elèctrics
La policia tarragonina és la primera de Catalunya en incorporar el cinemòmetre, el dispositiu de control
La Guàrdia Urbana ha adquirit un cinemòmetre portàtil amb l’objectiu de reforçar el control de la velocitat dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Els agents de la policia tarragonina durant els patrullatges i els controls de trànsit han detectat que alguns d’aquests vehicles circulaven per sobre del límit de velocitat establert, fixat en 25 km/h segons la normativa vigent. Aquest excés de velocitat incrementa el risc d’accidents, la gravetat de les lesions i dificulta la convivència amb vianants i altres usuaris de la via.
La nova eina, adquirida per 8.179 euros, permetrà agilitzar i millorar la tasca de verificació de la velocitat. Fins ara, els agents havien de comprovar els patinets utilitzant el cinemòmetre mòbil de la Divisió de Trànsit en una via tancada a la circulació o bé desplaçar-se fins a les instal·lacions de la ITV per poder fer la prova.
L’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, destaca que aquesta adquisició «representa un pas endavant en la seguretat viària i en la regulació d’una mobilitat que està evolucionant molt ràpidament». En aquest sentit, afegeix que l’ús dels patinets elèctrics (VMP) està «consolidat a la ciutat, i per això cal que el seu ús sigui responsable i respectuós amb les normes i amb la ciutadania». Cal destacar que la policia tarragonina és la primera de Catalunya en adquirir aquest tipus de dispositiu controlador de velocitat.
Un cop els agents rebin la formació necessària per a poder fer-ne ús, aquest ja s’incorporarà al servei diari. Això permetrà als agents realitzar controls més precisos i freqüents en diferents punts de la ciutat, tant en vies principals com en zones de convivència. L’objectiu és fomentar un ús segur dels VMP i reduir conductes de risc.
Durant el 2025, es van realitzar 28 proves de velocitat a VMP, 20 de les quals van acabar en diligències judicials per un delicte contra la seguretat viària i 8 en denúncies administratives.
Per altra banda, la Guàrdia Urbana recorda que els patinets elèctrics són vehicles a tots els efectes i, per tant, estan subjectes a les mateixes obligacions que la resta d’usuaris de la via en matèria de seguretat viària i respecte dels límits de velocitat.
Excés de velocitat i manipulació dels VMP
L’excés de velocitat dels VMP es produeix per dues raons ben diferenciades. Per una banda, alguns usuaris manipulen aquests vehicles per tal que aquests puguin agafar una agafar superior a la fixada quan l’aparell surt de fàbrica.
Per l’altra, hi ha empreses, majoritàriament estrangeres, que venen uns tipus de patinets elèctrics no homologats com a vehicle de mobilitat personal (VMP). Els compradors adquireixen aquests patinets pensant-se que l’aparell és reglamentari, però per les seves característiques tècniques són considerats vehicles de motor. Alguns d’aquests vehicles poden arribar a una velocitat màxima de 100 km/h, quan haurien d’estar limitats a 25 km/h.
Per tot plegat, des de la Guàrdia Urbana es recomana als nous compradors que, abans de l’adquisició d’un VMP, s’assegurin que compleix tots els requisits tècnics per ser considerat un vehicle de mobilitat personal i que comprovin el llistat dels homologats que apareixen a la web de la DGT. I sobretot, es demana que no es manipuli cap vehicle perquè es posa en risc la integritat física de la persona conductora i d’altres usuaris de la via.