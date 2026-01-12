CASTELLS
Gina Fort i Edu Álvarez es posen al capdavant de la Colla Jove: «Hem d'aspirar a màxims»
L'Assemblea General dels liles va escollir per 265 vots a favor la seva candidatura
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ja té nous líders. Els castellers liles es van aplegar al seu local, que es va omplir de gom a gom per escollir qui els dirigirà els pròxims dos anys. Gina Fort i Edu Álvarez van ser els escollits. El resultat de la votació va ser de 265 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció. D’aquesta manera, la nova cap de colla i el nou president, que prenen el relleu d’Adrià Calvet i Yasmina Armesto, lideraran els del Cós del Bou durant aquest 2026 i també el 2027 amb una candidatura de dos anys amb la clara voluntat de fer un pas endavant en l’àmbit casteller i en les aspiracions socials a la ciutat i el territori.
«Estem molt contents per la participació, ja que demostra que la colla està molt viva», va explicar Fort després de ser escollida cap de colla. Assumeix el timó de la Colla Jove amb ambició tot just en un any en què hi ha Concurs de Castells. Segons ha assegurat Fort a la mateixa Assemblea, els grans objectius d’aquesta temporada passaran per fer castells més grans i amb més seguretat i, en les seves pròpies paraules «amb aquesta gran premissa en ment, treballarem per poder avançar tota la gamma que puguem i en vistes ja posades a la fita de l’octubre».
Però l’ambició de la cap de colla va més enllà. «Per nosaltres, fer un pas més vol dir treballar per ser la millor colla. Hem d’aspirar a màxims», va reblar Fort. Serà la primera dona cap de colla a la ciutat. «Sempre ho he somiat», va expressar. Pel que fa a la junta, l’entitat estarà presidida per Edu Álvarez que liderarà un projecte amb la ciutat de Tarragona sempre en ment. Álvarez ha explicat que «la Colla Jove és, actualment, una de les entitats que mou més massa social de Tarragona. En aquest sentit, treballarem per ser un revulsiu social per la ciutat i pel territori, anant de la mà d’altres agrupacions per fer de Tarragona la ciutat que volem».
Ampliar la massa social
A més, un dels reptes serà continuar ampliant la massa social de la colla. «Volem que molts castellers que fa temps que no es posen la camisa tornin a assaig». Álvarez també treballarà per fer passes endavant per l’ampliació del local dels liles. A l’equip tècnic, al costat de Gina Fort, hi seran Àlex Moran com a sotscap de colla; Laura Lloses com a cap de canalla; Jordi Crespo com a cap de troncs; i Gorka Bertran com a cap de pinyes. Xavi Ribera serà la mà dreta d’Edu Álvarez com a vicepresident en una junta directiva amb cinc àrees. El primer assaig general de la temporada 2026 serà el 6 de març, un mes en què a les acaballes ja es retornarà a les places.