CASTELLS
Gina Fort es converteix en la primera dona cap de colla de la ciutat de Tarragona
L'Assemblea General de la Colla Jove Xiquets de Tarragona va escollir per 265 vots a favor la seva candidatura
Gina Fort s'ha convertit en la primera dona cap de colla d'una colla castellera a la ciutat de Tarragona. Fort encapçalarà la Colla Jove Xiquets de Tarragona juntament amb el nou president, Edu Álvarez. Tots dos prendran el relleu d’Adrià Calvet i Yasmina Armesto i lideraran els del Cós del Bou durant aquest 2026 i també el 2027.
L'Assemblea General dels liles va escollir per 265 vots a favor la seva candidatura, 8 en contra i 1 abstenció. D'aquesta manera, Gina Fort fa història en ser la primera dona en posar-se al capdavant d'una de les colles tarragonines a la ciutat.
Segons ha explicat Fort a la mateixa Assemblea, els grans objectius d’aquesta temporada passaran per fer castells més grans i amb més seguretat i, en les seves pròpies paraules «amb aquesta gran premissa en ment, treballarem per poder avançar tota la gamma que puguem i en vistes ja posades a la fita de l’octubre».
Per la seva banda, Álvarez ha explicat que «la Colla Jove és, actualment, una de les entitats que mou més massa social de Tarragona. En aquest sentit, treballarem per ser un revulsiu social per la ciutat i pel territori, anant de la mà d’altres agrupacions per fer de Tarragona la ciutat que volem».
A més, un dels reptes serà continuar ampliant la massa social de la colla. «Volem que molts castellers que fa temps que no es posen la camisa tornin a assaig». Álvarez també treballarà per fer passes endavant per l’ampliació del local dels liles.
A l’equip tècnic, al costat de Gina Fort, hi seran Àlex Moran com a sotscap de colla; Laura Lloses com a cap de canalla; Jordi Crespo com a cap de troncs; i Gorka Bertran com a cap de pinyes. Xavi Ribera serà la mà dreta d’Edu Álvarez com a vicepresident en una junta directiva amb cinc àrees. El primer assaig general de la temporada 2026 serà el 6 de març, un mes en què a les acaballes ja es retornarà a les places.