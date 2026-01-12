SOCIETAT
Els pagesos de Tarragona pressionen Illa: demanen suport al sector i amenacen amb nous talls
Revolta Pagesa mostra «mà estesa», però reclama «compromisos clars i garanties de compliment»
Revolta Pagesa, amb una presència destacada al territori tarragoní, confia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, expressi el seu «suport inequívoc» al sector agrari i adverteix que, si no ho fa, es veuran «obligats» a mantenir els talls encara actius i a convocar-ne de nous.
En un comunicat hores abans de la reunió amb Illa, prevista per aquesta tarda a les 16.45 h al Palau de la Generalitat, el col·lectiu ha mostrat «mà estesa», però continua reclamant «compromisos clars i garanties de compliment». Aquest dilluns al matí els pagesos han aixecat la protesta del Port de Tarragona (A-27), fet que consideren un «gest de bona voluntat».
«Confiem que el president mostri una clara determinació, que expressi un suport inequívoc al sector agrari i que ratifiqui i garanteixi les mesures ofertes pel Govern», afirma Revolta Pagesa. En aquesta línia, insisteixen que volen que Illa «es posi al costat del sector agrari i assumeixi un compromís directe amb la pagesia catalana».
Des de Tarragona, el president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf, ha assegurat que han marxat «mig contents» a l'espera de la trobada. Així, ha indicat que el sector se sent «decebut i traït» per l'acord de la UE amb el Mercosur, que és la reivindicació de les mobilitzacions que van començar dijous.