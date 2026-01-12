AGRICULTURA
Els pagesos aixequen la protesta al Port de Tarragona i els accessos queden oberts
Uns 25 tractors i una quinzena de vehicles han marxat en columnes cap a la Conca de Barberà, el Penedès i el Baix Camp
Els pagesos del tall a l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 han aixecat la protesta i els accessos a les instal·lacions portuàries ja tornen a estar totalment oberts. Poc després de les 10 del matí, els 25 tractors i la quinzena de vehicles que quedaven a la protesta han marxat en columnes cap a la Conca de Barberà, el Penedès i el Baix Camp.
La decisió d'aixecar les protestes s'ha pres després de la quarta nit al ras, en el marc de les protestes iniciades per la pagesia a Catalunya contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Primer s'ha obert l'accés pel polígon Francolí i pocs minuts després la resta de l'A-27 pels camions procedents de Valls i Lleida.
A més, de l'accés al Port de Tarragona, els pagesos van decidir aquest diumenge al vespre mantenir els talls a l'AP-7 entre Borrassà i l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, la C-16 al Berguedà, l'N-II a l'Alt Empordà i la C-38 al Coll d'Ares.
Ramon Rojo, portaveu de Revolta Pagesa al Camp de Tarragona, ha explicat que aixequen el tall després dels compromisos del Govern amb el sector i al fet que aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, mantingui una reunió amb els pagesos. «Un dels punts és blindar al màxim la pagesia i l'altre és blindar la seguretat alimentària de la nostra gent», ha afirmat Rojo. En concret, ha citat «etiquetatges que marquin molt clarament d'on ve el producte», així com tot tipus d'ajudes per compensar la diferència amb els costos de producció» respecte països de Sud-Amèrica. En matèria de seguretat alimentària, la voluntat dels pagesos és «que el producte de fora tingui les mateixes garanties que els nostres, cosa que ara no passa».
La decisió la van prendre en l'assemblea d'aquest diumenge a la nit, després de quatre dies de mobilitzacions, entre les quals una marxa lenta amb tractors pel centre de Tarragona. La darrera nit ha estat freda i humida i aquest dilluns des de primera hora ja han començat a recollir tots els estris que els han permès passar les nits al ras.