Urbanisme
ECP afirma que resoldre el contracte del camí de ronda de la Savinosa a Tarragona costa 23.700 euros
En Comú Podem continua defensant que cal refer el projecte i afirma que aquesta és l’opció «més barata i segura»
El nou camí de ronda entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa continua generant controvèrsia. Les entitats ecologistes insisteixen en la necessitat d’aturar la construcció d’aquest vial de cinc metres d’amplada pel seu impacte mediambiental. El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona defensa també aquest posicionament i, per aquest motiu, ha elaborat un informe tècnic per analitzar «les opcions jurídiques, tècniques i econòmiques» per actuar sobre el contracte d’obres que va adjudicar el Ministeri per a la Transició Ecològica a l’empresa Seranco SAU el passat mes de novembre per prop d’un milió d’euros.
Segons aquest document, resoldre el contracte abans de l’inici efectiu dels treballs tindria un cost aproximat de 23.700 euros. És a dir, al voltant d’un 3% de l’import del contracte. En canvi, esmenar el projecte per rebaixar l’amplada fins als dos metres podria comportar «riscos molt superiors». En aquest sentit, s’exposa que «la reducció de secció no pot considerar-se un ajust tècnic simple, sinó un canvi estructural amb alta probabilitat de superar els límits legals de modificació dels contractes públics».
Evitar litigis
Aquest escenari, segons ECP, «obriria la porta a impugnacions, reclamacions econòmiques i una forta inseguretat jurídica». Per aquest motiu, defensen que «l’opció més barata i segura» és rescindir directament el contracte i començar de zero. «És assumible, si evita sobrecostos, litigis i una obra irreversible», assegura el portaveu de la formació morada, Jordi Collado. A més, apunta, «jurídicament és el més sòlid».
Cal recordar que, el passat mes de desembre, el ple va rebutjar la moció presentada per ERC i ECP que demanava instar l’Estat i la Diputació a refer el projecte actual. Tot i això, la formació liderada per Collado no llença la tovallola. «Necessitem que la Diputació i la seva presidenta —Noemí Llauradó— sigui clara i directa amb què vol fer amb els Morrots», afirma el conseller, qui torna a mostrar-se alineat amb les entitats ecologistes i planteja una solució alternativa. L’edil proposa que no es creï un nou vial, sinó que es reobri el preventori i s’aprofitin els camins existents amb «arranjaments mínims».