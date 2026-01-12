Societat
Busquen a Nala, una gossa desapareguda a Tarragona
Els seus propietaris indiquen que la gossa és molt espantadissa i que es caracteritza perquè li falta l’ull esquerre
Una gossa que respon al nom de Nala s’ha perdut recentment a la zona de la Savinosa-Arrabassada, a Tarragona. Es tracta d’una mescla de pastor català i malinois, de color canyella, i els seus propietaris han difós la informació a través de les xarxes socials.
Segons han explicat, Nala és una gossa molt espantadissa i presenta una característica física molt identificable, ja que li falta l’ull esquerre. Qualsevol persona que tingui informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb els seus amos a través del telèfon 669 50 25 04.