Protesta
Els pagesos prenen el centre de Tarragona amb una marxa lenta de tractors
Rebutgen l'acord del Mercosur i demanen «blindar» el sector davant el pacte comercial, titllant-lo de «competència deslleial»
Una trentena de tractors i turismes han escenificat el rebuig envers l'acord del Mercosur a Tarragona aquest diumenge. La marxa simbòlica ha aixecat algun tímid aplaudiment entre els passejants i la gent que es trobava a les terrasses de Rambla Nova.
L'acció busca apel·lar a la complicitat ciutadana envers un pacte comercial que els pagesos titllen de «competència deslleial» i que afirmen que tindrà efectes negatius per a la salut de la població. «Falta molta pedagogia, l'acord estava passant molt de puntetes per a la nostra societat fins que la pagesia no s'ha aixecat», ha denunciat Ramon Rojo, secretari del Gremi de la Pagesia. L'acció se suma al bloqueig que talla l'accés principal del Port de Tarragona per quart dia consecutiu.
Una quinzena de tractors i quinze turismes han protagonitzat una marxa lenta al centre de Tarragona aquest diumenge al migdia per protestar en contra de l'acord del Mercosur. Es tracta d'una acció amb què l'organització ha volgut donar visibilitat al conflicte envers el pacte comercial després de quatre dies de reivindicació arreu del país.
Alguns s'han unit a la marxa per defensar els agricultors, com en Francesc Vilanova i en Josep Torrents de Constantí, qui malgrat no dedicar-se a la terra tenen vincles familiars al sector de la pagesia. «Aquí hi hauria molts més tractors i més gent. La gent no surt al carrer, però si -els pagesos- no treballen, no menjarà ningú», han lamentat.
La marxa s'ha iniciat a les dotze del migdia a la plaça Imperial Tarraco, des d'on ha continuat per Rambla Nova fins al balcó del Mediterrani. Ha estat en aquest punt on representants del Gremi de la Pagesia Catalana i Revolta Pagesa han pres la paraula per exposar els principals motius pels quals rebutgen l'acord del Mercosur.
Entre altres, consideren que promou «competència deslleial» al sector de la pagesia i ramaderia, a més de comportar «manca de seguretat alimentària». «Portem més de trenta anys fent un producte cada vegada millor, més sostenible i segur i ara ens trobem que s'obre aquesta porta i es tira a terra tota la feina feta», ha argumentat Ramon Rojo, secretari del Gremi de la Pagesia.
Demanen garanties per als productors catalans
Amb tot, el sector insisteix en «blindar» la pagesia davant el pacte comercial i reclama mesures que garanteixin la seguretat per als productors catalans. En aquest sentit, apunten que «segueixen endavant» amb les accions de protesta proposades fins al moment. Els pagesos mantenen el bloqueig a l'accés principal al Port de Tarragona, a l'autovia A-27, on estan acampats des d'aquest dijous.