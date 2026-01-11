Mobilitat
Dilluns comencen les obres d'asfaltatge del carrer Prat de la Riba de Tarragona
Està previst que l'actuació tingui una durada d'un mes
Demà començaran les obres d’asfaltatge del carrer Prat de la Riba. L’actuació compta amb un pressupost de 137.695,71 euros més IVA i està previst que tingui una durada aproximada d’un mes.
Els treballs s’iniciaran amb una primera fase d’obra civil, que inclourà l’adequació de les voreres, les plataformes de contenidors i les parades de l’EMT. Durant aquests primers dies, no hi haurà afectacions al trànsit rodat, però sí a les reserves d’aparcament.
Posteriorment, es durà a terme l’asfaltatge del carrer. Durant aquest període, la circulació quedarà restringida i només podran transitar els vehicles de l’EMT i els veïns, en horari de 18 h a 8 h.
Finalment, els treballs es completaran amb la pintura de la senyalització viària. Aquesta última fase no comportarà afectacions al trànsit, però sí a les reserves d’aparcament.