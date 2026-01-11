Diari Més

Mobilitat 

Dilluns comencen les obres d'asfaltatge del carrer Prat de la Riba de Tarragona

Està previst que l'actuació tingui una durada d'un mes 

Imatge de la senyalització a Prat de la Riba

Imatge de la senyalització a Prat de la RibaAjuntament de Tarragona

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Demà començaran les obres d’asfaltatge del carrer Prat de la Riba. L’actuació compta amb un pressupost de 137.695,71 euros més IVA i està previst que tingui una durada aproximada d’un mes.

Els treballs s’iniciaran amb una primera fase d’obra civil, que inclourà l’adequació de les voreres, les plataformes de contenidors i les parades de l’EMT. Durant aquests primers dies, no hi haurà afectacions al trànsit rodat, però sí a les reserves d’aparcament.

Posteriorment, es durà a terme l’asfaltatge del carrer. Durant aquest període, la circulació quedarà restringida i només podran transitar els vehicles de l’EMT i els veïns, en horari de 18 h a 8 h.

Finalment, els treballs es completaran amb la pintura de la senyalització viària. Aquesta última fase no comportarà afectacions al trànsit, però sí a les reserves d’aparcament.

tracking