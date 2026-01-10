Societat
Una baralla permet detenir un home relacionat amb una dotzena de robatoris amb força a habitatges
L'individu, de 37 anys i amb una ordre de detenció vigent, va ser identificat arran d'una batussa al barri de Campclar
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys a Tarragona com a presumpte autor d'una dotzena de robatoris amb força a domicilis al Camp de Tarragona -10 al Baix Penedès, un al Baix Camp i un altre al Tarragonès- i dos furts d'ús de vehicle. La detenció es va produir dimecres passat arran d'una baralla al barri de Campclar, on es van identificar els implicats en la batussa. En comprovar les dades, els agents van confirmar que sobre un dels homes pesava una ordre d'arrest vigent emesa per la Unitat d'Investigació del Vendrell, relacionada amb deu robatoris amb força i un furt d'ús de vehicle al Baix Penedès comesos entre el 17 de novembre i el 21 de desembre de l'any passat.
En la majoria dels casos, el mètode emprat per accedir era per escalament i utilitzava eines per forçar portes i finestres per accedir a l'interior dels domicilis, d'on sostreia objectes de fàcil sortida al mercat de segona mà, diners en efectiu, joies i targetes bancàries. El primer robatori va tenir lloc el 17 de novembre a Cunit, quan va accedir a un pis forçant una finestra. Posteriorment, l'11 de desembre, va cometre quatre robatoris més: dos a Cunit, un a Mas Mel a Calafell i un altre a Coma-ruga. L'endemà, el pispa va perpetrar quatre robatoris més en habitatges de Segur de Calafell. En un d'aquests immobles, es va apoderar de les claus d'un vehicle amb el qual va fugir del lloc i va acabar provocant un accident amb un altre turisme a Cunit.
Quan la Policia Local va arribar al lloc del sinistre, l'individu va fugir a peu, mentre que els agents van atendre el conductor de l'altre vehicle, que va resultar ferit lleu. Un cop detingut i traslladat a comissaria, la Unitat d'Investigació del Vendrell va assumir el cas i va aconseguir vincular-lo amb tres robatoris més en domicilis, comesos entre el 20 i 21 de desembre. El primer va tenir lloc a la urbanització de Mongons, a Tarragona, on va sostraure un vehicle que posteriorment van recuperar-lo al Vendrell. El segon es va produir en una habitació d'un hotel de Coma-ruga, d'on va sostraure una ronyonera amb unes claus de vehicle, el qual va ser recuperat dies després a Vilafranca del Penedès.
A l'interior d’aquest vehicle es van localitzar diversos objectes procedents d'un robatori comès el 21 de desembre a la localitat de Mont-roig del Camp. El detingut ha passat aquest dissabte al matí a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia del Vendrell.