SOCIETAT
Tarragona reforça la prevenció d’incendis amb la neteja de tres parcel·les municipals
Els treballs forestals abasten 1,6 hectàrees i s’emmarquen en el nou contracte de franges forestals
L’Ajuntament de Tarragona, a través del Departament de Protecció Civil, ha netejat tres parcel·les municipals, dues a Boscos i una a la Móra, per reforçar la prevenció d’incendis i millorar la gestió del territori. Les tasques han cobert 1,6 hectàrees i han inclòs desbrossament, poda i retirada de restes vegetals, amb una inversió propera als 10.000 euros, dins del contracte de franges forestals.
Els treballs han inclòs tasques de desbrossament, reducció de la densitat de l’arbrat, poda, trituració i estassada de restes vegetals, així com la retirada de troncs. Aquestes actuacions formen part de les mesures de prevenció que l’Ajuntament impulsa de manera continuada per protegir l’entorn natural i garantir la seguretat dels veïns i veïnes.
La consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, que ha visitat aquest matí les finques on s’està actuant, destaca que «la neteja d’aquestes parcel·les és imprescindible per mantenir els espais en condicions òptimes i reduir el risc d’incendi en zones especialment sensibles. Aquesta inversió demostra un cop més el compromís ferm de l’Ajuntament amb la protecció del nostre entorn i la seguretat de la ciutadania».
Orts recorda que aquesta intervenció s’afegeix als treballs forestals realitzats el mes de maig, centrats en la creació i manteniment de franges de protecció contra incendis en diferents punts del terme municipal. Aquelles actuacions van permetre actuar sobre 23 hectàrees en zones com l’ermita de la Salut, les Coves del Llorito, Entrepins, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina o Cala Romana.
«Són tasques essencials per minimitzar el risc d’incendi en un context de canvi climàtic que ens obliga a no abaixar la guàrdia», remarca la consellera.
Per altra banda, des de Protecció Civil destaquen que l’actual contracte on s’emmarquen aquests treballs (que era de 5 anys) va finalitzar el 2025 i el nou contracte està previst que tingui una durada de tres anys. «El nou contracte es reduirà a 3 anys i s’actuarà en la mateixa extensió de terreny que en 5 anys. Això suposa que es mantindran més zones en menys temps, això és un pas important per reduir encara més el risc d’incendi», apunta Sonia Orts.
Finalment, Orts fa una crida a la corresponsabilitat dient que «la prevenció és una feina constant i compartida, i per això demanem també a la ciutadania i als propietaris de terrenys que mantinguin les seves parcel·les en condicions. Entre tots podem reduir el risc i protegir el nostre entorn».