SEGURETAT
Tarragona incorpora els dispositius elèctrics DCE al servei diari de la Guàrdia Urbana
Les noves eines de seguretat s’utilitzaran sempre amb càmeres unipersonals per garantir el control i la transparència de les actuacions policials
La Guàrdia Urbana de Tarragona fa un pas endavant en la seguretat ciutadana amb la incorporació dels Dispositius Conductors d’Energia (DCE) al seu equipament habitual, una eina intermèdia entre el bastó policial i l’arma de foc que ja forma part del servei diari després de ser comunicada a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Des d’aquest divendres, els caps de torn i els caporals de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP) ja portaran aquesta nova eina policial en seguretat ciutadana, la qual anirà acompanyada sempre d’una càmera unipersonal per a cada caporal durant el seu torn. Aquesta càmera enregistrarà automàticament qualsevol intervenció on es faci ús del dispositiu, garantint així la traçabilitat, la transparència de l’actuació policial i la seguretat jurídica, tant per als ciutadans com per als mateixos agents.
Els caporals han superat un programa formatiu específic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) que els habilita i acredita per poder utilitzar aquesta eina. L’ús dels DCE queda estrictament regulat per un protocol intern, alineat amb la normativa vigent i amb criteris de proporcionalitat, necessitat i d’una supervisió posterior.
L’objectiu d’aquest sistema és reforçar la seguretat dels agents i de la ciutadania, incorporant a la policia tarragonina una eina intermèdia entre l’arma de foc i el bastó policial. Aquest recurs permet afrontar situacions de risc elevat minimitzant la necessitat d’emprar mitjans més lesius.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «amb la incorporació dels DCE, la Guàrdia Urbana fa un pas endavant en la modernització dels seus recursos i en la protecció de totes les persones implicades en una intervenció. A més, el fet que el seu ús vagi sempre vinculat a càmeres unipersonals reforça el nostre compromís amb la transparència i amb una actuació policial responsable i garantista».
Per la seva banda, l’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, destaca que «aquests dispositius ens ofereixen una eina intermèdia que pot ser decisiva en intervencions de risc elevat, i sempre sota el control que aporten les càmeres unipersonals, que enregistren automàticament qualsevol actuació». A tot això, afegeix que «el nostre objectiu és clar: incrementar la seguretat de tothom i continuar avançant cap a una policia moderna, preparada i transparent, al servei de la ciutadania».