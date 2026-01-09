Societat
El Port de Tarragona xifra en un 88% la reducció del moviment de camions pel tall dels pagesos
El Pla d’Autoprotecció de l’Autoritat Portuària de Tarragona continua activat en fase d’alerta
El port de Tarragona ha xifrat en un 88,14% la reducció d'entrades i sortides de camions a la infraestructura com a conseqüència del tall que Revolta Pagesa fa a l'accés principal, a l'A-27. Així mateix, han apuntat que els lliuraments de cereals carregats dels magatzems a camions han disminuït un 77,82%.
Mentre duri la protesta, l'Autoritat Portuària manté activat el seu Pla d'Autoprotecció en fase d'alerta, que comporta un increment de la vigilància. De retruc, el centre de la ciutat pateix un increment de la circulació, ja que els vehicles que accedeixen al port ho fan per l'entrada del Serrallo, fet que provoca retencions.
Segons les dades facilitades pel port, el nombre de camions que van entrar aquest divendres va ser de 144, mentre que els registres del mateix dia de 2025 són de 1.183, cosa que comporta una disminució del 87,82 %. Pel que fa a les sortides de camions, se'n van registrar 131, mentre que ara fa un any havien estat de 1.137 (-88,47%).
Així mateix, el SEA (Sistema d'Entrega d'Agroalimentaris) va registrar aquest dijous 605 lliuraments de cereals (càrregues de magatzem a camió), mentre que en el mateix dia de l'any passat se'n van registrar 1.112, cosa que suposa una disminució del 45,59% en els lliuraments. Per altra banda, el port ha informat que l'activació del Pla d'Autoprotecció en fase d'alerta comporta un reforç de la vigilància.
Així mateix, el cos policial portuari manté reunions de coordinació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres forces de seguretat implicades per coordinar els dispositius necessaris per a la regulació del trànsit i per a definir mesures addicionals en cas que calgui. Cal destacar que s'ha habilitat un carril d'entrada i un de sortida al recinte portuari en el mateix accés des de l'A-27 per a facilitar l'accés de vehicles en cas d'emergència així com la sortida de mercaderies perilloses.
El tall ha fet que els camions es desviïn per l'entrada que el port té al Serrallo. Això ha generat congestions al centre de la ciutat des d'aquest dijous. Aquest divendres al matí la Guàrdia Urbana de Tarragona ha enviat un comunicat on recomana a la població que no utilitzi el pont del Francolí de l'avinguda Ramon i Cajal, per evitar encara més retencions.