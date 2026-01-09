CINEMA
FRAME Film festival: una cloenda de cine
El Festival Itinerant de Curtmetratges de la demarcació de Tarragona celebra aquest dissabte la gala final i el lliurament de premis a l’Auditori de la Diputació
La quarta edició del FRAME Film Festival arriba al final aquest pròxim dissabte després d’haver itinerat per un total de catorze municipis de la demarcació de Tarragona. Dels 607 curtmetratges inscrits en aquesta edició, s’han projectat un total de 59 treballs del circuit estatal produïts durant els anys 2024 i 2025.
Aquests s’han pogut veure a Riudoms, L’Ampolla, Castellvell del Camp, Vila-rodona, Cabra del Camp, Alforja, Riba-roja d’Ebre, La Canonja, El Catllar, Montbrió del Camp, Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant, Albinyana, Ascó i Sant Jaume d’Enveja. En cadascuna de les projeccions, el públic ha pogut votar els seus treballs preferits, amb la condició que cada curtmetratge podia guanyar en un màxim de dos municipis.
Aquest pròxim dissabte, 10 de gener, es projectaran a l’Auditori de la Diputació de Tarragona els vuit curtmetratges finalistes seleccionats a les diferents seus del festival. Es tracta de 893 Kilómetros; All you need is love; Benvinguda; Bicimaniacos; Faustino; Ginoide; Pálpito i una_vocal. Tots optaran als premis Talent Frame que es decidiran per un jurat format per professionals del sector audiovisual.
Es tracta de Carmen Pemán, codirectora del FESCILA; Dani Feixas i Pedro Solís, directors, guionistes i productors; i Nata Moreno, actriu, directora, guionista i productora. Ells decidiran els guanyadors dels premis al Millor curtmetratge, Millor guió i Millor direcció. A més, tot el públic assistent a la projecció de dissabte també podrà votar i decidir qui és el guanyador del Premi del públic.
Josep Varo, cineasta i impulsor del FRAME Film Festival, explica que aquesta quarta edició «és la de la consolidació del projecte». Una afirmació que se sosté en «l’interès dels ajuntaments implicats i la bona resposta del públic, que ha anat en augment».
Un altre fet que Varo valora positivament és la incorporació de públic jove, «un sector que sabem que és difícil, però que cada vegada se’ns acosta més». Per tot plegat, avança el Josep, ja s’està pensant en l’edició del cinquè aniversari amb la voluntat «de continuar creixent i ampliant, a més d’alguna novetat que estem preparant». La sessió de dissabte començarà a les 17.30 h i l’entrada és gratuïta.