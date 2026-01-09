SERVEIS
FCC al·lega contra la multa de 270.000 euros de l’Ajuntament per la transició de la neteja
L’empresa diu que els incompliments es deuen a requeriments municipals «contradictoris»
Com ja es preveia i s’havia anunciat, FCC Medio Ambiente ha presentat al·legacions contra una proposta de sanció de 270.000 euros que l’Ajuntament de Tarragona vol imposar-li per presumptes incompliments durant els últims dies d’octubre i els primers quatre dies de novembre del 2025, just abans que finalitzés el servei de recollida de residus i neteja viària que l’empresa prestava a la ciutat.
L’informe tècnic municipal conclou que FCC va deixar de realitzar 154 serveis entre l’1 i el 4 de novembre, els darrers dies abans que la nova adjudicatària, Urbaser, assumís el contracte el dia 5. Aquests incompliments van provocar una acumulació de residus a la ciutat que feia temps que no es veia. Segons les dades facilitades pel consistori, a l’octubre FCC va deixar de fer 582 serveis, mentre que en els primers quatre dies de novembre en va fer 60 dels 214 que tenia assignats.
En el seu escrit d’al·legacions, al qual ha tingut accés el Diari Més, FCC argumenta que la data escollida per a la reversió del servei, que incloïa el festiu de Tots Sants i un diumenge, va ser «determinant» en les circumstàncies que es van produir. L’empresa sosté que aquestes dates van alterar «la dinàmica habitual de generació i recollida de residus» i van limitar «la disponibilitat de personal i recursos». Segons FCC, molts dels serveis considerats no realitzats eren «materialment impossibles d’executar» perquè els serveis tècnics municipals havien requerit prèviament traslladar vehicles a tallers oficials per obtenir informes tècnics i passar la ITV de tota la flota, fins i tot en casos on la inspecció estava vigent. «No es pot imputar cap incompliment quan l’empresa va actuar seguint instruccions municipals que afectaven directament la disponibilitat de mitjans», assegura l’empresa.
El conflicte amb Bartra
Un dels arguments centrals de l’empresa és que l’informe que fonamenta la sanció està signat per Lídia Bartra, cap de Gestió de Serveis Públics de l’Ajuntament, que va treballar per a FCC. L’empresa cita dues sentències del 2024 que van anul·lar penalitzacions anteriors imposades a l’empresa perquè els tribunals van considerar que Bartra s’hauria d’haver abstingut per falta d’imparcialitat.
Per últim, FCC també al·lega que la penalitat s’està proposant fora del termini contractual. L’informe tècnic municipal està datat després que l’empresa deixés de prestar el servei. Segons la jurisprudència citada per la companyia, les penalitats contractuals tenen «finalitat coercitiva» per garantir l’execució del contracte i, per tant, només es poden imposar durant la seva vigència, no després.
Passar a una multa de 2.400 euros
Amb tot, FCC sol·licita l’arxivament de l’expedient sancionador o, subsidiàriament, que només es consideri una de les tres infraccions proposades per la no realització dels 154 serveis i que la infracció relacionada amb la col·laboració amb la Intervenció es consideri greu en lloc de molt greu, cosa que reduiria la multa a 2.404 euros.
L’Ajuntament de Tarragona ja preveia que la companyia presentés al·legacions a la sanció i ha descartat fer comentaris al respecte. Aquesta no és l’única multa que el consistori li ha interposat en l’últim any de servei de l’empresa. A les quantitats esmentades, cal sumar-hi uns 233.000 euros pel sobrecost que li ha suposat la situació a l’Ajuntament i que ha descomptat de la factura. Amb tot, dècades de servei d’FCC a la capital tarragonina han acabat amb retrets mutus i causes judicials.