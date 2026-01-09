SOCIETAT
Els pagesos mantenen el bloqueig al Port de Tarragona mentre Ordeig demana «responsabilitat»
La protesta provoca afectacions de trànsit a l’avinguda Ramón y Cajal i al passeig de la Independència
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la «responsabilitat» dels pagesos mobilitzats contra l’acord del Mercosur perquè no posin en risc el subministrament de pinso a les granges del sector ramader amb el bloqueig del Port de Tarragona. Ordeig ha assegurat que respecta les protestes, però ha advertit de la importància de garantir el pas de mercaderies estratègiques o perilloses, i ha defensat que es pugui compatibilitzar la mobilització amb el funcionament bàsic de la infraestructura portuària.
El conseller també s’ha mostrat partidari de fer arribar a Brussel·les «el missatge que toqui» sobre la posició dels pagesos en relació amb l’acord, alhora que ha expressat la seva preocupació per les conseqüències que el bloqueig pot tenir en l’activitat econòmica vinculada al port.
Ordeig ha fet aquestes declaracions a Lleida, en el marc d’un esmorzar d’Any Nou amb la premsa convocat pel PSC, partit del qual ostenta el càrrec de primer secretari a la federació de Lleida. La trobada ha servit per fer balanç del darrer any en clau agrícola però també de Govern. Pel que fa a la primera matèria, el conseller no ha amagat que el 2025 ha estat un «any complicat», amb sequera però també inundacions i crisis sanitàries com la dermatosi nodular, la PPA i la grip aviària.
Malgrat tot, Ordeig ha destacat que les dades d’exportacions del sector han estat «molt per sobre de la mitjana europea i espanyola». Per això, ha afegit que cal destacar-ho malgrat els talls de carreteres d’aquests dies. El conseller s’ha mostrat partidari d’escoltar, consensuar i treballar per situar el sector «al lloc que li toca». També ha assenyalat que calen més inversions, en matèria de regadius, tecnologia i accessos. «S’ha fet molt però s’ha de fer molt més», ha conclòs.
La protesta ha tingut un impacte directe en la mobilitat a la ciutat. L’Ajuntament de Tarragona ha informat que el bloqueig de l’entrada al Port per l’A-27 està provocant afectacions al trànsit al pont vell de l’avinguda Ramón y Cajal i al passeig de la Independència, així com a tot el seu entorn, on es preveu una gran afluència de vehicles.
Davant d’aquesta situació, la Guàrdia Urbana recomana evitar aquests accessos sempre que sigui possible i optar per itineraris alternatius. També demana prudència, paciència i atenció a la senyalització i a les indicacions dels agents mentre es mantingui el tall relacionat amb la protesta pagesa.