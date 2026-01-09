Societat
Els pagesos concentrats a Tarragona lamenten l'aval de la UE al pacte amb Mercosur i continuaran el tall al Port
Revolta Pagesa afirma que els governs espanyol i català els "han venut" a les empreses sud-americanes
Els membres de Revolta Pagesa que tallen l'accés principal al port de Tarragona han rebut amb decepció l'aval de la Unió Europea a pactar amb Mercosur. En l'assemblea que han fet aquest divendres al migdia han afirmat que se senten traïts pels governs espanyol i català i que els "han venut" a les empreses agroalimentàries sud-americanes.
Amb tot, han afirmat que continuaran el tall al port tarragoní i que la intenció és mantenir-lo fins dilluns, que és quan està previst que se signi l'acord. Aquest divendres a la tarda tenen prevista una reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, on li expressaran de primera mà el malestar i han anunciat una concentració al centre de Tarragona per diumenge.
El suport de la majoria dels països europeus al pacte amb Mercosur ha generat decepció i malestar entre els pagesos. Ramon Rojo, portaveu de Revolta Pagesa al Camp de Tarragona, ha assegurat que l'aval «confirma que els governs no estan al costat del poble». «No tenim altre remei que defensar els nostres interessos i els de la nostra societat» per mantenir «la pagesia i la seguretat i sobirania alimentària», ha manifestat.
Tot i el gerro d'aigua freda, els agricultors han assegurat que no defalliran en la lluita. Almenys fins dilluns, que és quan està previst que se signi l'acord comercial amb Mercosur. En l'assemblea han valorat que «encara hi ha temps» perquè la situació es reverteixi per la pressió que puguin fer països contraris com França. A banda de França, també han rebutjat l'acord Àustria, Irlanda, Polònia i Hongria.
Des de Revolta Pagesa també confien que les mobilitzacions d'aquests pròxims dies serveixin per canviar el posicionament del govern de l'Estat, que aquest divendres ha avalat el pacte. «No ens estranya el que han votat, des del primer moment s'hi van posicionar a favor», ha remarcat Rojo.