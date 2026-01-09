Societat
Desenes de pagesos passen la nit als accessos al Port de Tarragona
Els agricultors mantenen el tall a l'A-27 a l'espera d'una reunió amb el conseller Ordeig aquest divendres
Desenes de pagesos han passat la nit dormint en tendes de campanya, remolcs i vehicles a l'accés del port de Tarragona, en protesta per l'acord que la UE ha de signar amb Mercosur per al comerç de productes alimentaris.
Els agricultors volen mantenir el tall a l'A-27 fins diumenge i de cara a aquest divendres a la tarda tenen prevista una reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a la capital tarragonina, on li volen exigir que es posicioni en contra del tractat comercial.
Durant el dia aniran duent a terme diferents assemblees per debatre l'evolució de la mobilització arreu de Catalunya i decidir possibles noves accions de protesta.