MOBILITAT
Convocatòria urgent a Tarragona per obtenir la cartilla de taxista
La prova, ajornada del desembre, arriba per donar resposta a la falta de xòfers
Una quarantena de persones tindran l’oportunitat d’obtenir la cartilla municipal de taxista a Tarragona dijous vinent. Es tracta de la convocatòria que l’Ajuntament va tramitar d’urgència el passat mes d’octubre per donar resposta a la manca de conductors habilitats a la ciutat.
Inicialment, la prova estava prevista per al 23 de desembre del 2025, però finalment el consistori va decidir ajornar-la fins al 15 de gener d’enguany. L’examen tindrà lloc a l’edifici municipal de la Tabacalera i comptarà amb 44 persones inscrites.
Aquesta convocatòria extraordinària arriba després de les reclamacions del sector del taxi, que fa temps que alerta de les dificultats per garantir el servei, especialment en determinades franges horàries de més afluència i en zones amb menys disponibilitat. Tot i això, els professionals asseguren que el problema de fons es manté, ja que part del sector considera que les proves per a l’obtenció de la cartilla són massa exigents.
«Ja es presenta poca gent, i a sobre la majoria dels candidats suspenen», assenyala Agustí Calvache, secretari de l’Associació Gremial de Taxistes de Tarragona. «Necessitem xòfers. No podem treballar les 24 hores, i més conductors ens permetrien organitzar-nos per torns o tenir cobertura durant les baixes. També ens trobem amb molts taxistes que no poden jubilar-se perquè no tenen relleu», explica.
Alguns defensen l’eliminació de l’examen, mentre que d’altres consideren que és una opció arriscada. «Hi ha diverses opinions dins del sector, però crec que la majoria coincideix que ha d’haver-hi algun filtre», diu Calvache. «Si s’apugés el preu, que és d’uns 6 euros, potser els aspirants es prendrien l’examen més seriosament, per exemple», opina.
A més, destaca que «potser caldria tenir més en compte altres aspectes, com els antecedents penals». També hi ha professionals que consideren necessària una formació complementària. «És un tema complicat», afirma el secretari.
A aquestes demandes s’hi suma la petició de més control policial per evitar que vehicles particulars ocupin les parades de taxi, així com «l’intrusisme laboral» per part de vehicles d’altres municipis que farien recollides il·lícites a la ciutat, entre altres qüestions.
Malgrat les reunions que es mantenen amb el consistori, apunta, el sector viu la situació amb incertesa. «Sembla que ningú té gaire clar què cal fer», diu. Actualment, explica, també s’està estudiant crear una nova normativa municipal, ja que la vigent «ha quedat obsoleta». Pel que fa a les tarifes, fonts municipals expliquen que enguany continuaran sent les mateixes.