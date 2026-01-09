MOBILITAT
La Canonja critica haver de fer-se càrrec de les línies 3 i 30 de bus
L’alcalde Roc Muñoz considera que el municipi assumeix «responsabilitats» que no li toquen
L’Ajuntament de La Canonja s’ha pronunicat sobre l’acord amb Tarragona per continuar rebent el servei de bus de l’EMT, que va avançar el Diari Més. L’alcalde Roc Muñoz critica la postura de la capital, ja que considera que «assumim responsabilitats que no ens pertoquen». El batlle fa referència al pacte que contempla que enguany el consistori canongí es faci càrrec en gran part del que costa mantenir les dues línies que arriben al municipi, la 3 i la 30. 1,2 milions d’euros. Enguany acabava el conveni entre els dos ajuntaments i en els últims mesos els dos consistoris han mantingut negociacions per arribar a un pacte.
Un cop signat, per primer cop l’Ajuntament de La Canonja s’ha expressat i ha carregat durament contra el municipi veí. «Tarragona deixa sense efecte l’acord vigent i trasllada íntegrament el cost de les dues línies a la Canonja, amb un impacte superior a 1,6 milions d’euros anuals. Davant aquesta situació, l’Ajuntament ha optat per garantir la continuïtat de les dues línies, ajustant-ne lleugerament la freqüència per fer viable el servei, amb un cost final de 1,2 milions d’euros», exposa el comunicat.
La Canonja pagarà el doble que fins ara, ja que el 2025 va abonar 600.000 euros pel servei. «Aquest esforç econòmic ha permès mantenir amb qualitat un servei essencial per a la mobilitat de la ciutadania», indica. Més enllà, el consistori canongí fa una crida a la Generalitat. «L’administració responsable de la mobilitat entre municipis diferents és la Generalitat de Catalunya, durant els darrers 15 anys la Canonja ha assumit una part molt significativa del cost de dues línies d’autobús heretades de l’etapa d’annexió al municipi de Tarragona», s’afegeix a l’escrit.
Buscar solucions «justes»
Amb tot, el govern municipal canongí exposa que continuarà treballant per «trobar solucions justes i estables» que garanteixin una mobilitat «digna» per a La Canonja «i fins i tot per millorar-la en el futur». La línia 3 arrenca a la Canonja i fa parades a Bonavista, la Granya, Torreforta i Icomar, acabant al Mercat Central. La línia 30 és més directa i no para a Torreforta.
Aquest conveni pel transport públic es va signar ara fa deu anys en el marc dels acords en el procés de segregació de la Canonja. Precisament, el transport és una de les últimes vinculacions entre els dos municipis. El 2023, l’ajuntament canongí ja es va desvincular del contracte de la neteja de Tarragona. A més, enguany també acaba un dels acords econòmics entre ambdós consistoris. Aquest 2025 ha estat l’últim any en què l’Ajuntament de Tarragona percebrà diners de l’activitat empresarial al polígon sud i el municipi canongí passarà a recaptar el 100% dels impostos de les companyies químiques de la zona.