SOCIETAT
La URV coordinarà un projecte per prevenir les agressions contra professionals de la salut
Es dissenyaran mesures preventives i protocols de suport en una quinzena de centres de salut de Catalunya
La Universitat Rovira i Virgili (URV) coordinarà un projecte amb altres quatre universitats catalanes per prevenir les agressions contra professionals de la salut. VIOGENSALUT es dividirà en tres fases. La primera es basarà en una enquesta quantitativa a un miler de professionals de centres d'atenció primària de tot Catalunya per quantificar i caracteritzar les agressions. En la segona fase, es duran a terme entrevistes i grups focals a més d'un centenar de professionals per comprendre les vivències i l'impacte dels episodis de violència. Finalment, la darrera fase participativa dissenyarà i validarà mesures preventives i protocols de suport, que es pilotaran a quinze centres de salut de Catalunya.
L'any 2024 es van notificar més de 17.000 agressions a professionals del Sistema Nacional de Salut a l'Estat espanyol, que suposen gairebé 7.000 notificacions més que l'any 2021. A Catalunya, l'Institut Català de la Salut va registrar una mitjana de 7,4 agressions diàries durant el 2024, la majoria a Atenció Primària i a dones.
Segons expliquen des de la URV, el sector sanitari és un dels més exposats a la violència de tipus II, aquella que es produeix en el marc de l'exercici professional quan la persona agressora és usuària del servei i la víctima és el professional. El contacte directe amb pacients en situacions de vulnerabilitat física i emocional, la pressió assistencial i uns espais sovint no dissenyats per prevenir les agressions són alguns dels factors que expliquen aquesta elevada incidència.