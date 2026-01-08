HABITATGE
Tarragona registra una pujada del 14,3% en el preu de l’habitatge de segona mà el 2025
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant lideren les pujades a Catalunya, amb un increment del 80%
El preu de l’habitatge de segona mà a la demarcació de Tarragona ha tancat el 2025 amb un increment anual del 14,3%, una de les pujades més destacades de Catalunya, segons l’informe “La vivienda de segunda mano en 2025” elaborat per l’Índex Immobiliari Fotocasa. Aquesta evolució situa el preu mitjà a la província en 2.156 euros per metre quadrat a finals d’any.
Tarragona se situa només per darrere de Barcelona en ritme de creixement, en un context generalitzat d’encariment de l’habitatge. Catalunya ha registrat una pujada mitjana del 15%, la més alta de tota la sèrie històrica, assolint un preu mitjà de 3.247 €/m².
Per municipis, la demarcació de Tarragona destaca especialment pel comportament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que encapçala el rànquing català amb una pujada interanual del 80%, la més elevada de tots els municipis analitzats. Altres localitats properes també presenten increments rellevants, com Cunit (26,6%), o Vilafranca del Penedès (28,4%), reforçant la tendència alcista a l’àmbit territorial.
Malgrat aquest augment, Tarragona continua sent una de les províncies catalanes amb el preu mitjà més moderat, per darrere de Barcelona i Girona. A més, municipis com Constantí, amb un preu mitjà d’1.063 €/m², es mantenen entre els més assequibles de Catalunya.