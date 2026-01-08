Societat
Els pagesos es mobilitzen a Tarragona: tallen l’accés al Port i diverses carreteres
Una seixantena de vehicles entre tractors i cotxes participen en la protesta que volen allargar fins dilluns
Una seixantena de vehicles entre tractors i cotxes convocats per Revolta Pagesa talla aquest dijous al matí l'accés al port de Tarragona de l'A-27. En una mobilització que es replica en diferents punts del país i d'Europa, els pagesos reclamen que la UE no signi l'acord comercial amb Mercosur, ja que consideren que els perjudica a nivell econòmic.
El president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha explicat que el pacte també tindria conseqüències per als consumidors, ja que els aliments produïts en altres indrets del món no compleixen els requisits sanitaris que hi ha a Europa, fet que creuen que pot ser perjudicial per a la salut. Els manifestants volen allargar el tall fins dilluns.