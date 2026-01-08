Patrimoni
La muralla romana de Tarragona pateix un petit despreniment a causa de les pluges de la tardor
La zona afectada és un compactat de sorra d'uns quatre metres que reforça el monument
La muralla romana de Tarragona ha patit un petit despreniment, que segons els tècnics es va produir per les pluges de la tardor. En concret, es tracta d'un compactat de sorra d'uns quatre metres de longitud d'època contemporània que reforça el monument, a la zona del passeig de Sant Antoni. Els fets es van produir ja fa unes setmanes, tal com ha avançat 'Diari de Tarragona'.
El conseller de Patrimoni de Tarragona, Nacho García, ha explicat que des del consistori estan redactant un projecte per poder fer els treballs de reforma amb garanties. Per ara s'ha acordonat la zona i s'ha fet "una actuació d'emergència" perquè la situació "no vagi a més" i ha destacat que no ha generat afectacions a cap persona ni propietat privada.