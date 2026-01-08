Mobilitat
La majoria dels patinets de Tarragona circulen encara sense assegurança
La DGT ha donat una pròrroga a l’obligatorietat de tenir-ne mentre es tramita la llei i un registre dels vehicles
El Congrés dels Diputats va aprovar el passat estiu una modificació de la Llei d’Assegurances d’Automòbils que les feia obligatòries per a tots els amos de vehicles de mobilitat personal (VMP). Una eina cada cop més utilitzada pels tarragonins a l’hora de moure’s per la ciutat en el seu dia a dia. El seu cost econòmic, assequible per moltes butxaques, i la seva comoditat per anar d’un lloc a un altre fa que cada cop tingui més adeptes.
Una parròquia que veia com la nova regulació els suposaria uns tràmits i un cost més a l’any, ja que havia d’entrar en vigor el passat divendres. Tot i això, fa pocs dies la DGT va confirmar que la tramitació de la norma encara no està llesta, com tampoc el registre on s’havien d’inscriure els vehicles.
«Quan es va anunciar, vam tenir moltes trucades de clients interessats en l’assegurança i alguns ja se la van fer. Ara, però, la demanda ha baixat molt. Tothom està esperant que ho facin obligatori de totes totes», expliquen des de la Corredoria d’Assegurances Campabadal. El preu mitjà d’aquesta assegurança pels patinets elèctrics està entre els 50 i els 90 euros a l’any.
Un sector que s’ho mira de prop són el dels repartidors de paquets o menjar, que necessitaran l’assegurança per continuar exercint la seva professió. «Quan s’aprovi, esperem un nou augment de les contractacions. A poc a poc anirà evolucionant, encara s’ha de fer el registre. Acabarà funcionant com l’assegurança del cotxe. Saben que si no ho fan, els multaran», indiquen des de Campabadal. Tot i encara no ser obligatori, des de la DGT i les corredories d’assegurances es recomana contractar-la de manera voluntària.
Es recomana tenir-la
En cas de patir un accident i ocasionar danys materials o personals a tercers, els costos podrien anar a càrrec del conductor si no disposa de pòlissa. Tot i l’ajornament general, hi ha una excepció important. Els patinets que superen els 25 quilos de pes i poden assolir velocitats superiors a 14 quilòmetres per hora han de comptar amb un segur de responsabilitat civil des d’ara mateix, amb data límit al 26 de gener de 2026.
Entre 200 i 1.000 euros
Circular sense assegurança amb aquests vehicles pot comportar multes d’entre 200 i 1.000 euros, segons la gravetat de la infracció, a més de la possible immobilització del vehicle. La DGT encara no ha comunicat la data per a l’activació del registre i l’obligació de l’assegurança, però està clar que la regulació arribarà per quedar-se amb l’objectiu de fer més segura la mobilitat.