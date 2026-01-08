SOCIETAT
Les protestes pageses redueixen gairebé a la meitat el trànsit de camions al Port de Tarragona
L’Autoritat Portuària activa el Pla d’Autoprotecció en fase d’alerta pel bloqueig de l’accés principal per l’A-27
La mobilització convocada pel col·lectiu Revolta Pagesa a l’accés principal del Port de Tarragona ha provocat afectacions rellevants en la logística portuària, amb una reducció del 47% en la sortida de camions respecte al mateix dia de l’any passat. Davant d’aquesta situació, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha activat el Pla d’Autoprotecció (PAU) en fase d’alerta per gestionar les incidències derivades del bloqueig.
L’Autoritat Portuària de Tarragona xifra l’afectació del primer matí de protesta dels agricultors en una disminució del 44,25 % dels camions que han entrat o sortit del recinte portuari respecte al mateix dia i la mateixa franja horària de 2025. El nombre de camions que han entrat des de les 5 i fins a les 12 hores ha estat de 566, mentre que els registres de l’any passat, en la mateixa franja horària són de 972, cosa que comporta una disminució del 41,76 %. Pel que fa a les sortides de camions, avui se n’han registrat un total de 468, mentre que ara fa un any havien estat de 883 (-46,99%).
Així mateix, el SEA (Sistema d’Entrega d’Agroalimentaris) ha registrat avui 124 lliuraments de cereals (càrregues de magatzem a camió) fins a les 12 hores, mentre que en el mateix dia i franja horària de 2025 se’n van registrar 687, cosa que suposa una disminució del 81,95 % en els lliuraments de cereals.
Mesures adoptades
Abans de l’arribada dels tractors i altres vehicles que participen en la protesta, l’APT ja ha activat el seu Pla d’Autoprotecció en fase d’alerta, cosa que comporta un reforç de la vigilància. S’ha incrementat la presència de Policia Portuària a l’accés al Port per a poder prestar l’ajuda necessària a qui ho sol·liciti. Així mateix, el cos policial portuari manté reunions de coordinació amb Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i altres forces de seguretat implicades per coordinar els dispositius necessaris per a la regulació del trànsit i per a definir mesures addicionals en cas que calgui.
Cal destacar que s’ha habilitat un carril d’entrada i un de sortida al recinte portuari en el mateix accés des de l’A-27 per a facilitar l’accés de vehicles en cas d’emergència així com la sortida de mercaderies perilloses.
Mercaderies agroalimentàries al Port
L’Autoritat Portuària de Tarragona recorda que les mercaderies agroalimentàries que s’importen a través del Port de Tarragona no tenen una afectació significativa en el sector primari de Catalunya, ja que es tracta de productes que l'agricultura del país no produeix o bé necessita perquè no existeixen en el mercat nacional.
El Port de Tarragona és un punt d’entrada de diverses fruites tropicals que no competeixen ni directament ni indirectament amb les produïdes a Catalunya. Entre aquestes varietats hi ha el kiwi, la pinya i els plàtans. El Port mou de mitjana unes 200.000 tones de fruita tropical cada any per abastir el mercat de l’Estat.
Per la seva banda, els cereals que arriben pel Port de Tarragona juguen un paper complementari a la producció nacional, especialment en moments d’escassetat. Es calcula que les necessitats del mercat espanyol són de 25 milions de tones de cereals anuals, una xifra que la collita a nivell estatal no cobreix, ja que els darrers anys s’ha situat al voltant dels 9 milions de tones.