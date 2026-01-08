Mobilitat
Un error informàtic cobra l’estada a la zona regulada als vehicles elèctrics a Tarragona
Els imports cobrats erròniament ja s'estan retornant als amos dels vehicles
Els propietaris de vehicles elèctrics que han aparcat aquests dies a Tarragona s'han trobat amb una anomalia a l'aplicació mòbil. Sempre, aquests ciutadans han de registrar la seva estada, d'un màxim de dues hores, però en acabar-la no se'ls cobra cap import i disposen d'un tiquet gratuït.
Tot i això, els darrers dies a la ciutat aquestes persones han hagut de pagar. Tot ha sigut un error de l'aplicació, que enguany s'està transformant. Segons informen des de l'AMT, els imports cobrats erròniament ja s'estan retornant als amos dels vehicles.
Creada l’any 2016 per l’Ajuntament de Reus, l’aplicació Aparcar va començar donant servei en aquest municipi, i amb els anys s’ha anat estenent a altres municipis de la demarcació: Tarragona, Salou, Cambrils, Valls i Vila-seca.
Fa pocs anys va passar a mans de la Diputació. L'aplicació compta actualment amb uns 4.000 usuaris registrats, el 40% dels quals l’utilitzen en diferents municipis. Anualment, es registren milions d'estades.