SALUT
Tarragona se suma a la Marató de Donants de Sang amb noves jornades de donació
La campanya solidària, sota el lema 'El vincle que ens fa immensos', se celebrarà del 8 al 17 de gener en més d’un centenar de municipis
El Banc de Sang i Teixits (BST) posa en marxa una nova edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, una campanya que tindrà lloc del 8 al 17 de gener i que mobilitzarà més de cent municipis d’arreu del territori amb accions de donació de sang i plasma. La iniciativa, que se celebra cada any durant la segona setmana de gener, té com a objectiu remuntar les donacions i recuperar les reserves després de l’impacte de les festes de Nadal.
Tarragona es torna a sumar a aquesta campanya que enguany arriba sota el lema 'El vincle que ens fa immensos'. Les donacions es podran fer a l'Hospital Universitari Joan XXIII i, com a novetat, també es podrà donar sang el dia 12 de gener, de 15 a 19 hores, al CAP Jaume I; i el 13 de gener, en el mateix horari, a l'escola El Miracle. La campanya s'ha presentat aquest dimecres amb la participació dels alcaldes de les quatre capitals catalanes.
La Marató d’enguany posa el focus en aquest gest solidari i altruista que és donar sang i com ens fa d’immensos com a persones. Cada acció altruista transcendeix la persona que la fa, i per això, la Marató, més enllà de ser un reclam col·lectiu pensant en els pacients de molts hospitals, és també una forma de teixir un vincle invisible però profund amb tota la comunitat.
Enguany és l’edició de consolidar una tradició que havia començat tímidament anys enrere, però que en aquesta Marató pren força com a activitat essencial i aparador de crida a sumar-se a la gran setmana de donació de sang catalana. Per això, aquest dissabte 10 de gener, quan el sol es pongui, a Tarragona s'il·luminarà el Palau Municipal i l'Espai Jove Kesse.
En acabar la presentació, Rubén Viñuales ha presentat la proposta d'enguany per a la ciutat, i ho ha fet al costat del cap del Banc de Sang a Tarragona, Albert Soley i d'un testimoni de donant de sang, Carlos García, que ha explicat el seu cas en particular. L'alcalde de Tarragona ha recordat «la importància de donar sang, sempre, però més en aquestes dates, quan ens fem tants regals i no pensem en el més important, la vida» i seguidament ha recordat que «a Tarragona tenim unes xifres de participació espectaculars i esperem enguany, que es torni a demostrar i que, com diu el lema, el vincle ens faci més grans».
Calen més de 240.000 donacions l’any
Aquest 2026 més de 70.000 persones ingressades als centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. Aquest any caldran més de 240.000 donacions per a cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable els darrers anys, però que, per mantenir-la, no podem abaixar la guàrdia.
Per a què es necessita la sang?
Una de cada tres donacions de sang és per a malalts de càncer; del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que requereix més transfusions de sang actualment és el de les persones que pateixen càncer, un 34%, seguit de les de l’aparell digestiu, un 15,5%, i, en tercer lloc, hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les malalties cròniques lligades a l’augment de l’esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur.
De fet, l’edat mitjana dels pacients que reben sang ha augmentat en la darrera dècada i se situa ja pels volts dels 73 anys. Aquest grup de pacients de més de 70 anys representa el gruix majoritari dels receptors de sang (un 56,6%). L’altre grup d’edat més important i el que més ha crescut és el dels pacients de 80 anys en endavant, que representa el 32% dels transfosos.