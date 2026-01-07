SOCIETAT
Tarragona estableix referents de la neteja per a totes les entitats veïnals
Els presidents de les AAVV poden comunicar incidències relacionades amb el servei de forma directa als tècnics
L’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un nou sistema per agilitzar la gestió d’incidències de neteja que connecta directament les associacions de veïns amb tècnics municipals i inspectors. El nou sistema consisteix en la creació de tres grups de treball que cobreixen diferents zones de la ciutat: llevant, centre-nord i ponent. Cada grup està format per un tècnic municipal de neteja i un inspector, i se’ls han assignat les diferents associacions de veïns de Tarragona, normalment representades pels seus presidents o presidentes. «Ara ja tenim totes les associacions de veïns, que són una seixantena, cadascuna d’elles amb un representant, normalment el president o presidenta, que ja està dins d’un grup amb un tècnic de l’Ajuntament de neteja i un inspector», detalla la consellera de Neteja, Sonia Orts.
El servei està operatiu en horari de matí, fins a les tres de la tarda. Durant aquest període, qualsevol incidència relacionada amb la neteja, com contenidors desbordats o altres problemes, pot comunicar-se directament als tècnics de referència, que trameten la petició a l’empresa Urbaser de manera immediata. «Qualsevol acció que hagin de fer o si es trobaun contenidor desbordat o alguna incidència a nivell de neteja, ho passen allà i ells mateixos, directament ho passen a l’empresa i es fa», explica Orts.
«Més àgil»
«Molt més àgil», afegeix. A vegades hi havia peticions duplicades o triplicades perquè algunes associacions de veïns tenien el telèfon d’encarregats de l’antic contracte. «Abans el que feien era que tenien el telèfon d’alguns encarregats de l’antic contracte. Llavors, tot això potser arribava a peticions duplicades o triplicades, o potser havien de moure el servei per anar a cobrir-les. Ara no», assenyala. Amb aquest sistema centralitzat, les incidències s’agrupen i la resposta és més eficient.
Per la tarda, quan els tècnics municipals no estan en actiu, les associacions poden deixar les incidències registrades. En cas d’emergència, com vidres trencats o agulles a terra que puguin suposar un perill, la comunicació es fa directament amb la Guàrdia Urbana, que té un telèfon directe amb Urbaser per resoldre la situació. Orts explica que aquesta iniciativa forma part de la política del govern municipal d’apropar l’administració a la ciutadania, seguint la línia de les regidories de barri i els referents de la Guàrdia Urbana que ja estan operatius. El nou sistema ja ha estat presentat a les tres federacions de veïns de Tarragona perquè informin les seves associacions del procediment a seguir. Aquestes primeres setmanes de l'any, es preveu que Urbaser compti amb més vehicles petits i que es doni un salt qualitatiu al servei.