SUCCESSOS
Roben a l’interior d’un cotxe a Tarragona durant la Cavalcada dels Reis
Els fets van tenir lloc al barri de Sant Pere i Sant Pau, davant el Centre Cívic
Un robatori en un cotxe va tenir lloc aquest dilluns a la tarda davant el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, coincidint amb la celebració de la Cavalcada dels Reis del barri tarragoní. Segons ha denunciat el propietari del vehicle a les xarxes socials, els fets es van produir mentre aquest participava en la rua tocant el timbal.
En finalitzar l’acte, la víctima va trobar un dels vidres del cotxe trencat i l’interior completament regirat. Així, afirma, els autors del robatori haurien forçat el vehicle i s’haurien endut diverses pertinences personals.
L’afectat, diu, va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra el mateix dia, però els fets encara s’estarien investigant. Ahir al matí, part dels objectes robats haurien estat recuperats després que un veí els trobés al carrer i els lliurés a la Guàrdia Urbana, que n’ha fet el retorn al propietari.
Les pertinences es van trobar en una zona pròxima al lloc dels fets, al carrer Pi i Margall. Des de la Guàrdia Urbana expliquen que són coneixedors de la situació i es posaran en contacte amb l’afectat per oferir el seu suport. A banda, el cos es coordinarà amb els Mossos per fer seguiment del cas.
Segons indica el balanç de criminalitat del Ministeri d’Interior, fins al tercer trimestre de l’any, la ciutat de Tarragona va registrar 260 robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. Es tracta d’una davallada del 39,5% respecte al 2024. Així i tot, durant l’any s’han viscut episodis en diversos espais del municipi.
Alguns exemples són els produïts a l’aparcament del Pont del Diable, on fins l’any passat hi havia una mitjana d’1,2 casos al mes. Durant el mes d’abril del 2025, els Mossos van detenir tres lladres multireincidents per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. La Guàrdia Urbana té previst instal·lar càmeres de videovigilància per combatre aquests delictes en aquesta zona