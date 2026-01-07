MOBILITAT
L’Estat adjudica per 7,8 MEUR les obres del carril bici a l’N-340 i pantalles a l’A-7
La previsió és que els treballs puguin arrencar a la primavera amb la intenció de no afectar la sortida del Tour
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible té previst adjudicar avui per 7,8 milions d’euros les actuacions per humanitzar diversos trams de la carretera N-340 al seu pas per Tarragona i instal·lar pantalles acústiques a l’autovia A-7. El projecte contempla la construcció d’un carril per a bicicletes i per a vianants des de la Via Augusta fins a la Móra, així com l’ampliació del pont del Francolí amb la implementació d’un nou espai destinat a la mobilitat sostenible.
La previsió inicial és que els treballs puguin arrencar cap a la primavera. El consistori tarragoní ha proposat a l’executiu espanyol prioritzar l’ampliació del pont del Francolí i la instal·lació de les pantalles acústiques i deixar el carril bici de Llevant per a després de la celebració del Tour de França. I és que els ciclistes passaran per aquest tram de l’N-340 quan surtin de la ciutat direcció Barcelona. Els tècnics de les dues administracions públiques estan treballant coordinadament i les obres no afectaran la Grande Boucle. El Ministeri fa temps que treballa en aquests projectes.
Des de l’Estat destaquen que el tram més antic de l’A-7 té actualment un caràcter marcadament urbà amb edificacions dedicades, gairebé completament, a primer habitatge i equipaments, que suporten nivells importants de soroll. Per això, s’actuarà amb les pantalles acústiques que s’espera que mitiguin les molèsties. D’igual forma, des del govern central justifiquen les intervencions a la N-340 perquè entorn de la via s’ha viscut un auge de les urbanitzacions residencials, que han passat a ser el primer habitatge per a molta gent. Aquest fet ha disparat la demanda de trànsit peatonal i de bicicletes.
Conveni del 2023
Aquestes actuacions fa anys que es projecten i des del 2023 formen part d’un conveni signat entre el Ministeri i l’Ajuntament de Tarragona. L’acord es va pactar el 2023 i preveu que el consistori recepcioni uns 15 quilòmetres de carretera. En el seu moment, i també posteriorment, l’Ajuntament ha destacat aquestes intervencions com una de les claus per a cohesionar la ciutat pel que fa a la mobilitat, així com per ajudar i impulsar l’ús de la bicicleta. En aquest sentit, més enllà, l’Estat té prevista una segona fase en el marc del conveni amb l’Ajuntament, que contemplarà l’ampliació del nou carril bici fins a Altafulla, així com l’arranjament de l’entorn del Tanatori i la transformació de la T-11 des del Francolí fins a Campclar. Un cop s’emprenguin les actuacions per part del Ministeri de Transports, l’Ajuntament assumirà la titularitat dels trams de les carreteres objecte d’actuació, encarregant-se de la seva conservació i explotació a partir de la data de la signatura de l’acta de lliurament.