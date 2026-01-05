Societat
Les cartes de la il·lusió inunden la Bústia Reial
Els patges reials van recollir ahir les últimes cartes dels infants tarragonins abans de l’arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a la ciutat
Bicicletes, roba, sabates, una Nintendo Switch, joguines de tota mena... Els infants tarragonins han fet arribar tots els seus desitjos als patges reials, que aquest darrer cap de setmana han tornat a fer parada al pati Jaume I de l’Ajuntament. Durant els últims tres dies, nens i nenes de totes les edats s’hi han acostat amb la il·lusió de saber que les seves cartes arribaran a mans de Ses Majestats.
Ahir, els patges van recollir-ne les últimes, que no van ser poques. Cada cop que marxava una família, n’arribava una de nova. «Tots els anys venim, ja s’ha convertit en una tradició», explicava la Marta. Les seves dues filles van enumerar d’un en un tots els regals que esperen rebre al representant del Rei Gaspar. Una d’elles va demanar unes sabates i una maleta: «És que la meva és molt petita». A més, va escriure a la llista de desitjos diferents joguines i roba, com la seva germana, la qual va demanar també un rellotge per a la seva mare.
El patge de Baltasar era el més sol·licitat. També el més proper amb els infants que s’apropaven per dipositar la seva carta a la Bústia dels Reis. «Aquest any t’has portat bé?» era la pregunta més repetida. Alguns contestaven que sí convençuts, mentre que d’altres només assentien amb un gest tímid. Això sí, tots ho feien amb aquell entusiasme que surt de forma innata en els més menuts quan estan emocionats.
Aquesta il·lusió es transmetia de fills a pares i avis, els quals tenien un somriure més gran fins i tot que els mateixos infants. «Per a nosaltres, no hi ha millor regal que veure’ls feliços», assegurava el Josep, que, juntament amb el seu fill, no van voler faltar a la cita anual amb els patges. En aquest cas, Ses Majestats hauran de fer un esforç econòmic més gran, ja que el primer regal de la llista era una PlayStation 5.
Les cartes eren de totes mides i formes. Amb més text o amb menys. De colors o en blanc i negre. També hi havia algun nen que no en portava perquè ja l’havia entregat al Magatzem Reial, però volia parlar amb els patges per assegurar-se que els seus desitjos havien arribat a Ses Majestats, els quals arribaran a Tarragona avui per omplir les llars de regals i els carrers de caramels.