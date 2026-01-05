SOCIETAT
L'Ajuntament de Tarragona allotja nou persones sense sostre aquesta nit per les baixes temperatures
L'activació de la segona fase de l'operació Iglú atén un total de 15 persones als carrers de la ciutat
El dispositiu de la segona fase de l'Operació Iglú per atendre persones sense sostre al carrer de Tarragona davant la previsió de baixes temperatures ha permès allotjar aquest diumenge la nit nou persones. En total, els equips formats per treballadores de Serveis Socials, voluntaris de Protecció Civil, de la Creu Roja i agents de la Guàrdia Urbana han atès quinze persones: sis han rebutjat la possibilitat d'allotjament i se'ls ha ofert begudes calentes i mantes. El consistori disposava per a l'operatiu d'onze llits provisionals. De forma preventiva, divendres passat es van allotjar ja sis persones. L’any passat, durant aquest dispositiu, es van allotjar també sis sense sostre.
«Hem activat la fase 2 de l'operació Iglú de manera preventiva davant les condicions meteorològiques que tenim per endavant perquè la nostra prioritat és protegir les persones més vulnerables, especialment aquelles que dormen al carrer i que poden patir de manera directa els efectes del fred», ha declarat la regidora de Protecció Civil, Sonia Orts.
Segons la regidora de Serveis Socials, Cecilia Mangini, el Servei d’Acolliment Temporal per a joves que es troben en situació de sensellarisme, obert l'octubre passat, treballen amb 10 persones joves allotjades. A més, el consistori disposa de sis pisos de transició per a persones sense llar ubicats en diferents punts de la ciutat. Ara mateix, hi ha tretze persones en aquests pisos i tres més pendents d’entrar. Mangini ha destacat que la feina que s’està duent a terme a través d’aquests recursos hi ha 23 persones que ja no dormen al carrer i que estan immerses en un procés de reinserció.
Com a novetat enguany, com a iniciativa de la conselleria de Benestar Animal, a la gossera municipal s’havien preparat dues gàbies, amb mantes i condicionades pel fred, per si aquesta nit si hagués hagut de portar un animal d’alguna persona sense sostre que hagués acceptat l’allotjament -només seria de forma provisional, fins que la persona abandonés l’allotjament facilitat per l’Ajuntament-.
La fase 1 del Protocol Operació Iglú s'activa de forma automàtica a partir del dia 1 de desembre de 2025 i es mantindrà vigent fins al 31 de març de 2026.