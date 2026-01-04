Societat
Tarragona activa la recerca i atenció de persones sense sostre davant la davallada de temperatures
El consistori posa en marxa la segona fase de l'Operació Iglú aquest diumenge a la nit
L'Ajuntament de Tarragona activa aquest diumenge la segona fase de l'Operació Iglú davant la baixada de temperatures i de possibles glaçades a la ciutat. A partir de les nou de la nit es posarà en marxa un dispositiu específic de recerca i atenció a persones sense sostre.
Se'ls oferirà allotjament provisional i, si el rebutgen, se'ls proporcionarà mantes i begudes calentes per minimitzar els riscos associats al fred intens.
Al vespre es farà una reunió operativa i es donaran indicacions als equips que recorreran diferents zones de la ciutat per localitzar i atendre les persones que dormen al carrer.
Els grups estaran formats per agents de la Guàrdia Urbana, voluntariat de Protecció Civil, membres de Creu Roja i professionals de Serveis Socials. La primera fase del Protocol Operació Iglú es va activar de forma automàtica l'1 de desembre de 2025 i es manté vigent fins al 31 de març.