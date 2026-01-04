Successos
Extingit un incendi en un pis del carrer del Trinquet Vell de Tarragona
Cap persona ha resultat ferida, però l'habitatge ha quedat temporalment inhabitable
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de diumenge en un incendi d'habitatge a Tarragona. Han rebut l'avís a les 01.11 hores en un habitatge d'un edifici de planta baixa més quatre plantes del carrer del Trinquet Vell. Fins allí s'han desplaçat amb cinc dotacions terrestres.
Quan han arribat allí han descobert que el foc estava localitzat al tercer pis, que ha quedat inhabitable després que cremés completament una de les seves habitacions. Els Bombers han extingit l'incendi i han fet tasques de ventilació a l'habitatge i l'edifici.
Els quatre habitants de l'habitatge han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum, però no han quedat afectats i han estat donats d'alta in situ.
Un cop finalitzades les tasques, la resta de veïns de l'immoble han pogut retornar a les seves llars, ja que l'edifici no ha patit danys estructurals.