Mobilitat
Un accident a l’AP-7 talla un carril a Tarragona i provoca un quilòmetre de retencions
Es tracta d'una sortida de via sense persones afectades
Un accident a l’AP-7, a l’altura de Tarragona, ha obligat a tallar un carril en sentit Reus aquest diumenge al migdia, provocant un quilòmetre de cues en cada sentit de l'autopista mentre els equips d’emergència treballen per restablir la normalitat viària.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, es tracta d'una sortida de via d'un turisme sense persones afectades.
La circulació presenta altres afectacions a Catalunya, amb un carril tallat a la C-31 a Badalona en sentit Barcelona per un accident, així com retencions de 6 km des de Bagà a la C-16 per un carril tallat a la Nou de Berguedà en sentit Barcelona a causa d'una autocaravana avariada.