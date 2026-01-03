Societat
Mor un matrimoni de Tarragona en un xoc frontal a la N-122, a Burgos
Les víctimes, veïnes de Campclar, han perdut la vida després de xocar amb una autocaravana al terme de Fuentelisendo
Dues persones, un home de 68 anys i una dona de 64, van perdre la vida aquest divendres 2 de gener en un accident de trànsit a la carretera N-122, a l’altura del quilòmetre 288, al municipi de Fuentelisendo, a Burgos. El matrimoni, veí del barri de Campclar de Tarragona, eren els pares del regidor d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, Antonio Carmona.
Els fets van tenir lloc arran d’un xoc frontal entre el turisme en què viatjaven les víctimes i una autocaravana. El centre d’emergències 112 va rebre diversos avisos a les 13.37 hores informant d’una col·lisió frontal amb persones atrapades a l’interior dels vehicles. Fins al lloc de l’accident s’hi van desplaçar agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, dotacions dels bombers d’Aranda de Duero i efectius sanitaris, que van activar un helicòpter medicalitzat i una unitat d’emergències.
L’home i la dona que viatjaven en l’autocaravana, tots dos de 68 anys, van poder sortir del vehicle sense ajuda i van ser atesos al mateix indret abans de ser traslladats en ambulància a l’Hospital Santos Reyes d’Aranda de Duero, segons ha informat el Diario de Burgos.
Els serveis mèdics, però, no van poder fer res per salvar la vida dels ocupants del turisme i en van confirmar la mort al lloc dels fets, a causa de la violència de la col·lisió.