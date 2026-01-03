Societat
Un centenar de persones es concentren a Tarragona contra «l'atac inqualificable» dels Estats Units a Veneçuela
Sindicats i organitzacions socials donen suport a la protesta i fan una crida a organitzar noves mobilitzacions
Prop d'un centenar de persones han acudit a la concentració que s'ha convocat de forma espontània aquest dissabte a tarda a Tarragona per oposar-se al «inqualificable atac» dels Estats Units a Veneçuela. Diferents portaveus de sindicats i organitzacions socials han pres la paraula per retreure una agressió «sense cap lògica» i «mostrar la solidaritat amb el poble veneçolà». Els diferents oradors han coincidit a alertar del perillós precedent d'aquesta acció militar que torna a «violar el dret internacional», com ha passat recentment a Palestina i Ucraïna.
Els manifestants han estat increpats per un vianant sense més incidents. Les entitats participants han fet una crida a organitzar noves mobilitzacions. Com ha apuntat un dels manifestants de Tarragona, Salvador Balcells, membre de la Coordinadora d'ONG's de Tarragona, la manifestació s'ha convocat de manera espontània per les xarxes com a reacció al esdeveniments a Veneçuela i la societat civil ha respost tot i la «incertesa» de la situació que s'està produint.
En els parlaments que s'han fet als peus del Monument als Herois de 1811, conegut popularment com Els Despullats, s'ha reivindicat la «valentia» de defensar al poble veneçolà «dels atacs imperialistes» dels Estats Units.
Tot i reconèixer la polarització sobre la situació a Veneçuela, els manifestants de Tarragona han recriminat que s'ha produït «un bombardeig, un atac d'un país sobre un altre, una agressió militar». «El dret internacional, em fa bastant temps que veiem que s'està violant automàticament i el que més sorprèn és qui hi està fent», ha lamentat Balcells. «Dels cinc països amb dret al veto al Consell de Seguretat de l'ONU, dos estan violant el dret internacional, Rússia ho està fent i els Estats Units ara, en aquest moment, ho està fent», ha afegit.