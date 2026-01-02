SALUT
Tarragona es prepara per a la Marató de Donants de Sang 2026
La campanya arrenca amb l’objectiu de remuntar les reserves de sang i salvar vides
El dimecres 7 de gener a les 11:30 h, Tarragona acollirà la presentació de la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026, la campanya més gran de l’any per fomentar la donació de sang. L’acte tindrà lloc a l’Ajuntament i comptarà amb la presència de l’alcalde Rubén Viñuales, responsables del Banc de Sang i Teixits i alguns donants que compartiran els seus testimonis sobre la importància d’aquest gest solidari.
La Marató, que tindrà lloc del 8 al 17 de gener, se centra en el lema “El vincle que ens fa immensos”, posant de relleu com donar sang és un acte altruista que contribueix a salvar vides i reforça el vincle entre les persones. L'objectiu serà assolir 10.000 donacions en només una setmana per remuntar les reserves després de les festes de Nadal.
Segons els responsables, el marc de la Marató permetrà conscienciar la ciutadania sobre la necessitat constant de sang a hospitals i serveis mèdics, amb l’objectiu de cobrir les necessitats dels pacients al llarg del 2026. En aquest sentit, les donacions de Tarragona es sumaran a les que es recolliran en més de 100 municipis de Catalunya, contribuint així a l’èxit de la campanya a nivell autonòmic.